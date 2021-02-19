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'Tarladan Sofraya Doğru Tarım' hedef büyüttü

ŞOK Marketler, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile iş birliğinin kapsamını genişlettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, ‘Tarladan Sofraya Doğru Tarım’ projesiyle Türk çiftçisinin daha çok ürünü doğrudan market rafına ulaşacak. Meyve sebze üretimiyle 2019 yılında başlayan iş birliğinin, tarıma dayalı kuru gıda ürünlerinin eklenmesiyle toplam 120 milyon TL'yi aşan bir hacme ulaştığı açıklandı

'Tarladan Sofraya Doğru Tarım' hedef büyüttü
HABERTURK.COM

ŞOK Marketler ve Tarım Kredi Kooperatifleri, 2 yıl önce başlayan iş birliğinin kapsamını genişlettiklerini açıkladı. ŞOK Marketler ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında meyve sebze üretimiyle 2019 yılında başlayan iş birliğinin, tarıma dayalı kuru gıda ürünlerinin eklenmesiyle toplam 120 milyon TL'yi aşan bir hacme ulaştığı açıklandı.

İmzalanan bu ek protokolle, kooperatife üye çiftçilerden alınan ürün çeşit ve miktarlarının artırıldığı kaydedildi.

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, bu stratejik iş birliğiyle çiftçileri ve yerli üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirterek şunları söyledi.

Demirel, "2019 yılında başlattığımız ‘Tarladan Sofraya Doğru Tarım’ projesiyle yerli üretimi, Bursa’dan Antalya’ya, Tokat’tan Adana’ya kadar birçok ilde yüzlerce çiftçiyi destekliyoruz. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleriyle yaptığımız iş birliği sayesinde çiftçiler ürünlerini satma kaygısı taşımadan üretim yapıp emeklerinin karşılığını tam ve zamanında alıyor. Çiftçinin emeğinin karşılığını zamanında ödeyip ürününü satma garantisi sağlarken, tüketicilerimize de kalitesinden emin olduğumuz ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz. ŞOK Marketler’in enflasyonu her zaman Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) altında oldu" dedi.

'2021'DE 3.7 MİLYAR TL'LİK ÜRÜN ALIMI HEDEFLİYORUZ'

Tarımsal üretimde devamlılığın sağlanmasının önemine dikkat çeken Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz da, "Çiftçilerin emeğinin karşılığını alması, ülkemizin işlenebilir durumdaki topraklarının değerlendirilmesi için projeler geliştiriyoruz. Sözleşmeli üretim modeli bu projeler içinde en önem verdiklerimizden" dedi.

Sözleşmeli tarım modelini, iş birlikleriyle daha da geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Poyraz, "Alımı yapılan ürünlerin çeşitliliğini ve miktarlarını artırmaya devam edeceğiz. Ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında 2020 yılı için 2.5 milyar TL bedelle 1 milyon 600 bin ton ürün alımı hedefi belirlemiştik. Bu hedefe ulaştık. Ürünlerin 1 milyar TL’lik kısmının alımını da sözleşmeli üretim modeli kapsamında gerçekleştirdik. 2021 yılı için ise toplam 3.7 milyar TL bedelle ürün alımı hedeflerken bunun 1.5 milyar TL’lik kısmını sözleşmeli üretim modeliyle almayı planlamaktayız" bilgisini paylaştı.

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