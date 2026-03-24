Tarlaya uçan otomobilde anne hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı

Denizli’de kontrolden çıkarak tarlaya savrulan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, dün öğle saatlerinde Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesi Denizli - Antalya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden Denizli yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan çıkan araç taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, araçta bulunan 36 yaşındaki Hatice Naz Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan çocuk ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.