Tarsus'ta ampul değiştirirken akıma kapılan genç öldü
Mersin Tarsus'ta evde ampul değiştirirken elektrik akımına kapılan 22 yaşındaki Eren Boztepe yaşamını yitirdi
Olay, dün akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi.
Evde ampul değiştirmek isteyen Eren Boztepe (22), elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.Fotoğraf: DHA
DHA'nın haberine göre, ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Boztepe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
*Haberin ilk görselinde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.