        Tarsus'ta ampul değiştirirken akıma kapılan genç öldü

        Mersin Tarsus'ta evde ampul değiştirirken elektrik akımına kapılan 22 yaşındaki Eren Boztepe yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 02:35 Güncelleme: 12.02.2026 - 03:19
        Ampul değiştirirken akıma kapılan genç öldü
        Olay, dün akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi.

        Evde ampul değiştirmek isteyen Eren Boztepe (22), elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        DHA'nın haberine göre, ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Boztepe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin ilk görselinde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

