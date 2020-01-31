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Hakan Bulut'un haberine göre, son günlerde Doğu Akdeniz'de etkili olan yağışlı hava Tarsus'ta sabah saatlerinde dolu şeklinde düştü. Sabahın ilk ışıklarıyla yağmaya başlayan ve dakikalar boyu süren dolu yağışı nedeniyle Tarsus kent merkezinde yollar buzla kaplandı. Bazı araç sürücüleri yolda ilerlemekte zorlandı.

Özelikle kentin yüksekte bulunan mahalleleri Altaylılar, Ergenekon ve Yeni Mahalle taraflarında daha fazla etkili olan dolu nedeniyle, yollar buzlarla kaplandı. Dolunun oldukça etkili olduğu cadde ve bulvarlarda Mersin Büyükşehir ekipleri, iş makinalarıyla temizlik çalışması yaparken, bazı esnaflarda işyerlerinin önündeki buzları kendi imkanlarıyla temizledi.

Dolu yağışı nedeniyle bazı ekili tarım arazileri de zarar gördü.