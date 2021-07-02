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Haberler Gündem Trafik Son dakika: Tarsus'ta tarım işçileri kaza yaptı! 1 ölü, 16 yaralı
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Tarsus'ta tarım işçileri kaza yaptı! 1 ölü, 16 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, kiraz toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan midibüsün freninin patlaması üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Son dakika: Tarsus'ta tarım işçileri kaza yaptı! 1 ölü, 16 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan servis kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
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AA

Alınan bilgiye göre, Ramazan Aksan yönetimindeki 33 PD 481 plakalı midibüsün, tarım işçilerini Aslanköy’de kiraz toplamaya götürdüğü sırada, Sarıveli Mahallesi'ndeki rampadan indiği sırada freni patladı.

Midibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak yığınına çarparak devrildi.

Kazada tarım işçisi olduğu belirtilen Dürdane Doğan öldü, 16 kişi ise yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tarsus ve Mersin’deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yaralıları ziyaret eden Tarım İşçileri ve Elciler Derneği Başkanı Cumali Erbay olay hakkında bilgi aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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