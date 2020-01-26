Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan yangında, kişi yanarak feci şekilde can verdi. Olay gece 03.00 sıralarında yaşandı.
Hakan Bulut'un haberine göre, 3 katlı bir evin orta katından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu Büyükşehir itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın noktasına sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri diğer evlere sıçramadan söndürdü. Emniyet güçleri çevrede geniş önlemler aldı.
Ekipler yaptıkları incelemede, evde yaşayan 35 yaşındaki Murat A.’nın alevlerden dolayı feci şekilde yanan cansız bedeniyle karşılaştı.
Korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, şahsın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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