Hakan Bulut'un haberine göre Tarsus merkez Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek caddesi üzerinde motosikletle ilerleyen sürücü A.C.E. ile B.U., iddiaya göre daha önceden aralarında husumet olan B.Ş. ile karşılaştılar.

Bu esnada B.U. isimli şahıs yanında bulunan tabancayla B.Ş.’nin ayaklarına doğru ateş açtı. Olay anında yaralanan B.Ş., yanında bulunan av tüfeğiyle karşılık verdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silahlı kavga esnasında tesadüfen olay yerinde bulunan bir aracın arka koltuğunda oturmakta olan S.A. isimli 55 yaşındaki kadın, seken mermiler nedeniyle göğsünden yaralandı. Yaralı kadın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olaya karışan A.C.E. ve B.U. yakalanırken, B.Ş. ise tedavi altına alındı.

Olay yerinde 7 adet 9mm boş kovan, 2 adet dolu tüfek fişeği bulunurken, soruşturma başlatıldı.