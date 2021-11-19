Tartışma kurallarına uymadı: Johnson'ın zor anları!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA: Tartışma kurallarına uymayan İngiltere Başbakanı Johnson'ın zor anları!
ABONE OL

Tartışma kurallarına uymayan İngiltere Başbakanı Johnson'ın zor anları!

İngiltere Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle, parlamentoda tartışma kurallarına uymayan Başbakan Boris Johnson'a "Başbakan yerinize oturun" diyerek sert çıktı.

SON DAKİKA: Tartışma kurallarına uymayan İngiltere Başbakanı Johnson'ın zor anları!
Tartışma kurallarına uymadı: Johnson'ın zor anları!
0:00 / 0:00
İHA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün katıldığı İngiltere Parlamentosu’nun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki toplantıda gerilimin yükselmesi üzerine Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle tarafından "otur" emri aldı.

Avam Kamarası'ndaki toplantının gündeminde olan milletvekillerinin çalışma standartlarına yönelik anlaşmazlığa düşen İngiltere Başbakanı Johnson ve Muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Keir Starmer toplantı süresince birbirini suçladı. Johnson, Avam Kamarası tartışmalarına aykırı bir şekilde, Starmer'ı görevini kötüye kullandığını ileri sürdü. Tartışma kurallarını çiğnemekle suçlanan Johnson, defalarca Hoyle'dan yanlış suçlamalarını çekmesi için uyarı aldı.

Johnson, Starmer'ı hukuk firması Mishcon de Reya ile olan bağlantıları hakkında sorguya çekmesi üzerine Hoyle, Johnson'ın konuşmasını tamamlanmasına izin vermeyerek sözünü kesti.

Avam Kamarası Başkanı Hoyle, "Bu konuda anlaşmazlığa düşmek istemiyorum, bunu çok net bir şekilde ifade ettim. Bunlar Başkanın soruları, muhalefet sizin sorularınızı yanıtlamak zorunda değil. Meclise saygısızlık etmeyi bırakın" ifadelerini kullandı. Johnson'ın suçlamalarını geri çekmesini isteyen Hoyle gerilimin yükseldiği sırada Johnson'a seslenerek, "Başbakan, oturun. Bana meydan okuyamazsın. Bu ülkenin Başbakanı olabilirsin ama bu Meclisten ben sorumluyum" dedi.

Tartışmalar sırasında söz alan Muhalefet Lideri Starmer ise, Johnson'ı "korkak" olarak nitelendirmesinin üzerine Hoyle'dan uyarı aldı. Başkan, "Korkak, bu Meclis'te kullanılan bir şey değil. Muhalefet liderinin bunu geri çekeceğinden eminim" dedi. Daha sonra Starmer suçlayıcı ifadesini geri çekti. Hoyle, "Dürüst olacağım, Bunun bugün bu Meclis'e bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Bence bu halka bu Meclisin geçen haftadan ders almadığını gösteriyor. Bu Meclis'e saygı gösterilmesine ihtiyacımız var ama bu önce bireylerin birbirlerine saygı duymasıyla başlıyor" dedi.

Öte yandan Başbakan Johnson, toplantıların gündeminde olan milletvekillerinin ikinci bir işte çalışmasına yönelik tartışmalar nedeniyle Starmer'dan milletvekili iken hangi müşteriler için çalıştığını açıklamasını istemişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Amazonlar'da ormansızlaşma son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - SON DAKİKA HABERLER
DÜNYA Amazonlar'da ormansızlaşma seviyesi alarm veriyor!
Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları telefonda görüştü - HABERLER
DÜNYA Japonya ve Çin Dışişleri Bakanlarından önemli görüşme
Son dakika... Göçmenler Belarus-Polonya sınırındaki kampı boşalttı - HABERLER
DÜNYA Göçmenler Belarus-Polonya sınırındaki kampı boşalttı
SON DAKİKA | Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - HABERLER
DÜNYA Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişlerine ...
Avusturya’da eski Başbakan Kurz’un dokunulmazlığı kaldırıldı
DÜNYA Avusturya eski başbakanının dokunulmazlığı ...
Belarus-Polonya sınırındaki Iraklı göçmenlerden 400'den fazlası Erbil'e vardı
DÜNYA Belarus-Polonya sınırındaki 431 göçmen Irak'a döndü
İngiltere, Akdeniz'e düşen F-35 için ABD'den yardım istedi
DÜNYA İngiltere, düşen F-35 için ABD'den yardım istedi
SON DAKİKA! Putin, NATO ile ABD'yi hedef aldı - Haberler
DÜNYA Putin, NATO ile ABD'yi hedef aldı
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı ile görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı ile görüştü
BELARUS'A KINAMA! G7 ülkeleri, "sınırları boyunca düzensiz göç organize ettiği" gerekçesiyle Belarus'u kınadı
DÜNYA G7 ülkeleri Belarus'u kınadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.