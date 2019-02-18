Yer, Konya...

Zafer Samancı'nın haberine göre, eşiyle boşanma aşamasında olan 36 yaşındaki Mehmet K., merkez Selçuklu ilçesi Uluyayla Caddesi'ndeki İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan kayınpederi 47 yaşındaki Mustafa A'nın yanına gitti.



Burada damat ile kayınpederi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa A, silahla Mehmet K'ye 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Şüpheli Mustafa A., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Mustafa A.'nın polisteki ilk ifadesinde, kızıyla damadının boşanma aşamasında olduklarını, damadı Mehmet K.'nin kızını ve kendisini sürekli tehdit ettiğini belirterek, ‘Bugün konuşmak için yanıma geldi. Kısa sürede konuşmamız onun yine beni ve kızımı tehdit etmesiyle tartışmaya dönüştü. Silahımı çekip ona ateş ettim. Bizi tehditleri ile çok bunaltmıştı' dediği öğrenildi. Mustafa A’nın polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi