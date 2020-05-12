Tartıştığı doktordan hastane girişine astığı pankartla özür diledi - KASTAMONU

AA

Devrekani Devlet Hastanesinde görev yapan Dr. Yusuf Mete Gökteke, yaklaşık 7 ay önce acil servis nöbeti sırasında hasta yakını İ.Ç. ile tartıştı.Gökteke'nin suç duyurusunda bulunması üzerine hasta yakını hakkında soruşturma başlatıldı. İ.Ç, arabuluculuk için başvurarak, soruşturmanın anlaşma yoluyla sonuçlandırılmasını talep etti.Gökteke'nin bir okula 1500 liralık maddi yardım, 2 gün acil serviste gözlem yapması ve acil servisin girişine özür dileyen bir yazı asması şartlarını kabul eden İ.Ç, kendisinden istenilenleri yerine getirdi.- "Üzgünüm, pişmanım"İ.Ç'nin astığı pankartta, "Tüm hastalarımızın sağlığı için gece gündüz demeden emek veren başta Dr. Yusuf Mete Gökteke olmak üzere bütün doktorlarımız ve sağlık personeline hak etmediği şekilde davrandığım için üzgünüm, pişmanım. Özür dilerim." ifadesi yer aldı.Gökteke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır Devrekani Devlet Hastanesinde görev yaptığını söyledi.Acildeki nöbeti sırasında hasta yakınıyla tartışmasının ardından "beyaz kod" geçtiğini belirten Gökteke, soruşturma başlatılınca İ.Ç'nin talebi üzerine soruşturmanın arabuluculukla çözülmesi için istediği şartların kabul edildiğini anlattı.Sağlık çalışanlarının özverili şekilde çalıştığını vurgulayan Gökteke, şunları kaydetti:"Bu süreçte gerektiğinde canımızı hiçe sayarak, herkesin çekindiği, girmek istemediği yerlere gözümüz kapalı giriyoruz. Bir nebze olsun bunların anlaşılabilmesi açısından bu pankartı bir süre daha tutmayı düşünüyoruz. Bu pankartı yaptırmamızdaki amaç ise hasta yakını ve hastaların bizleri anlamaları. Sağlık çalışanlarına karşı tutumlarında biraz daha dikkatli olmalarını istedik."Sağlık Bakanlığına da teşekkür eden Gökteke, "Bakanlığımız yanımızda durdu, hakkımızı savunmamızda sonuna kadar destek verdi. Kastamonu Sağlık Müdürlüğüne, Devrekani Devlet Hastanesi Başhekimimize ve güvenlik güçlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar." dedi.