Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı!

Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet D. ile eşi Seycan D. arasında, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.
DHA'nın haberine göre Mehmet D., tabancayla ateş ederek, Seycan D.'yi bacaklarından yaraladı. Mehmet D., olay sonrası kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarıyla eve sağlık ekibi sevk edildi.
Seycan D., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, Mehmet D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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