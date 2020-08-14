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HaberlerGündem3. SayfaTartıştığı eşini tüfekle vurdu
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Misafirlikteki eşini almaya giden koca dehşet saçtı!

Malatya'da, akrabasına misafirliği giden eşi Emine O.'yu almaya giden Yavuz O. dehşet saçtı. Evin önünde beklediği araca binen eşiyle çıkan tartışmada yakınlarının araya girmesine sinirlenen Yavuz O. yanındaki tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Emine O., kanlar içerisinde yere yığıldı

malatya kadına şiddet
DHA

Malatya'da, tartıştığı eşi Emine O.'yu tüfekle vurarak yaralayan Yavuz O., gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Beylerbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz O., akrabasına misafirliğe giden eşi Emine O.'yu almaya gitti. Evin önünde hafif ticari araçla bekleyen Yavuz O., aşağı inen eşi Emine O. ile tartışmaya başladı. Sesleri duyan yakınlarının araya girmek istemesi üzerine öfkelenen Yavuz O., yanındaki tüfekle rastgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Emine O., kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eşinin açtığı ateşle yaralanan Emine O., sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Yavuz O. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emine O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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