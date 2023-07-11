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        Tartıştığı motokuryeyi otomobilin kaputunda sürükledi; o anlar kamerada

        Maganda dehşetleri bitmek bilmiyor. Başkent Ankara'da bir sürücü, tartıştığı motokuryeyi aracının kaputunda sürükledi. O anlar anbean kaydedildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 15:24
        Tartıştığı kuryeyi aracın kaputunda sürükledi!
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        Ankara'nın Altındağ ilçesinde otomobil sürücüsü A.K., trafikte tartıştığı motokurye Uğur G.'yi, aracının ön kaputunun üzerine metrelerce sürükledi. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 9 Temmuz'da meydana geldi. Paket bırakmaya giden Uğur G., yanından geçerken kornaya basan otomobil sürücüsü A.K.'ye tepki gösterdi.

        Aracını durduran sürücü ile motokurye arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü yola devam etmek istedi.

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        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Ancak Uğur G., aracın önüne geçip, polise haber verdiğini söyleyerek sürücüden beklemesini istedi. Ancak sürücü aracını motokuryenin üzerine sürdü. A.K., kendisini durdurmak isteyen Uğur G.'yi aracının kaputunda metrelerce sürükledi.

        Cep telefonu kamerasına yansıyan olay sırasında çevredekiler de büyük panik yaşadı. A.K. daha sonra gelen polis tarafından gözaltına alındı.

        A.K., çevredekilerin toplanıp bağırması üzerine panik yaşadığını, korkup gaza bastığını ve pişman olduğunu söyledi. A.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        #haberler
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