YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı ve TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, cumartesi günü yapılacak genel kurul öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ağar, taşeron sorununu ülkenin gündemine ilk olarak karayollarında çalışan işçiler vasıtasıyla YOL-İŞ’in getirdiğini, bundan dolayı taşeron konusunun takipçisi olduklarını söyledi.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin iyi hazırlanmadığını savunan Ağar, Yüksek Hakem Kurulu (YHK) kararı uyarınca taşeron işçilerinin 2020 yılı ekim ayına kadar 6 ayda bir sadece yüzde 4 oranında ücret artışı alacaklarını vurguladı. Ağar, enflasyonun yüzde 20 olduğu bir ortamda 6 ayda bir yüzde 4 oranındaki artışın ücretlerin erimesine neden olduğunu belirtti. TÜRK-İŞ yönetiminin, taşeron işçilerin 2019’daki toplu iş sözleşmesinden yararlanması talebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderdiklerini hatırlatan Ağar, “Bu konuda olumlu adımlar atılmasını umut ediyoruz” dedi.

Ağar, taşerondan kadroya geçen ve asgari ücretin üzerine sadece yüzde 4 oranında zam alan bir işçinin, sendikanın haklarından yararlansaydı eline geçecek paranın 3 bin 500 liraya ulaşmış olacağını söyledi.

Ağar, KİT’lerde çalışan yaklaşık 100 bin taşeron işçisinin kadroya geçmeyi beklediğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı’nın KİT’lerdeki taşeron işçiler konusunda tam bilgilendirilmediğini düşündüklerini iddia etti.

İŞÇİ SAYISI 550 BİN KİŞİ AZALDI

Ramazan Ağar, inşaat sektöründe yaşanan daralmayı kendilerinin de inşaat işkolunda doğrudan hissettiklerini söyledi. Ağar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sendika istatistiklerine göre, geçen yıl temmuz ayında 1 milyon 806 bin olan inşaat işkolundaki işçi sayısının 6 ayda 550 bin kişi azalarak 1 milyon 260 bine düştüğünü belirtti. 2018’in ocak ayında ise bu rakam 1 milyon 747 bin kişi seviyesinde bulunuyordu.