Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Taşınmaz satışlarına “Güvenli Ödeme Sistemi” geliyor! Taşınmaz alış/ satışları nasıl yapılacak, ne zaman zorunlu oluyor?

        Güvenli Ödeme Sistemi taşınmaz satışlarında zorunlu oluyor! Ödeme sistemi nasıl çalışır?

        Güvenli Ödeme Sistemi taşınmaz satışlarında zorunlu hale geliyor. Bu sistem ile birlikte konut, arsa, tarla, iş yeri gibi tüm taşınmaz satışlarda kayıt dışlılığın azaltılması ve dolandırıcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda "Güvenli Ödeme Sistemi ne zaman başlayacak, taşınmaz satışları nasıl olacak?" soruları gündeme geldi. İşte tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 15:12 Güncelleme: 13.01.2026 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ticaret Bakanlığı, Güvenli Ödeme Sistemi'nin taşınmaz satışlarında uygulanacağını açıkladı. İkinci el satışlarında zorunlu olan bu sistem, para transferinin güvenli ve kayıtlı şekilde yapılmasını sağlayarak dolandırıcılık ve sahteciliğin önüne geçiyor. Peki, Güvenli Ödeme Sistemi ne zaman zorunlu olacak, hangi satışlar için geçerli? İşte tüm ayrıntılar...

        2

        GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ TAŞINMAZ SATIŞLARINDA ZORUNLU OLACAK

        Güvenli Ödeme Sistemi, taşınmaz satışlarında zorunlu oluyor.

        Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi'ni taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.

        3

        GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

        Taşınmaz satışlarında ödemenin 1 Mayıs 2026'dan itibaren nakit, havale veya elektronik fon transferiyle yapılması halinde, bedelin taşınmaz mülkiyetiyle eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan sistem üzerinden gerçekleştirilmesi gerekecek.

        Söz konusu yönetmelik değişikliği taslağı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin görüşüne açıldı.

        Gelen görüşler doğrultusunda taslağa nihai şeklinin verilmesi hedefleniyor.

        4

        GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

        Güvenli Ödeme Sistemi, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıyı korumak amacıyla oluşturulmuş, banka ve tapu müdürlüğü entegrasyonuyla çalışan bir ödeme sistemidir.

        Bu sistem doğrultusunda alıcı, satış bedelini bankadaki güvenli hesaba yatıracak ve para, tapu devri tamamlanana kadar bloke edilecek. Tapu müdürlüğünde mülkiyet devri gerçekleşmesinin ardından para otomatik olarak satıcının hesabına yatacak.

        Böylelikle alıcı tapusunu almadan parasını vermemiş, satıcı parasını almadan tapusunu satmamış olacak. Tapu devri olmaz ise ödeme alıcıya iade edilecek.

        5

        HANGİ ALIŞ/SATIŞLAR İÇİN GEÇERLİ?

        Güvenli Ödeme Sistemi; konut, iş yeri, ofis, arsa, arazi, tarla, bağ, bahçe gibi tüm taşınmaz satışları için geçerli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
        Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"