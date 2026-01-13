Güvenli Ödeme Sistemi taşınmaz satışlarında zorunlu oluyor! Ödeme sistemi nasıl çalışır?
Güvenli Ödeme Sistemi taşınmaz satışlarında zorunlu hale geliyor. Bu sistem ile birlikte konut, arsa, tarla, iş yeri gibi tüm taşınmaz satışlarda kayıt dışlılığın azaltılması ve dolandırıcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda "Güvenli Ödeme Sistemi ne zaman başlayacak, taşınmaz satışları nasıl olacak?" soruları gündeme geldi. İşte tüm detaylar haberimizde...
Ticaret Bakanlığı, Güvenli Ödeme Sistemi'nin taşınmaz satışlarında uygulanacağını açıkladı. İkinci el satışlarında zorunlu olan bu sistem, para transferinin güvenli ve kayıtlı şekilde yapılmasını sağlayarak dolandırıcılık ve sahteciliğin önüne geçiyor. Peki, Güvenli Ödeme Sistemi ne zaman zorunlu olacak, hangi satışlar için geçerli? İşte tüm ayrıntılar...
GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ TAŞINMAZ SATIŞLARINDA ZORUNLU OLACAK
Güvenli Ödeme Sistemi, taşınmaz satışlarında zorunlu oluyor.
Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi'ni taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.
GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Taşınmaz satışlarında ödemenin 1 Mayıs 2026'dan itibaren nakit, havale veya elektronik fon transferiyle yapılması halinde, bedelin taşınmaz mülkiyetiyle eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan sistem üzerinden gerçekleştirilmesi gerekecek.
Söz konusu yönetmelik değişikliği taslağı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin görüşüne açıldı.
Gelen görüşler doğrultusunda taslağa nihai şeklinin verilmesi hedefleniyor.
GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?
Güvenli Ödeme Sistemi, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıyı korumak amacıyla oluşturulmuş, banka ve tapu müdürlüğü entegrasyonuyla çalışan bir ödeme sistemidir.
Bu sistem doğrultusunda alıcı, satış bedelini bankadaki güvenli hesaba yatıracak ve para, tapu devri tamamlanana kadar bloke edilecek. Tapu müdürlüğünde mülkiyet devri gerçekleşmesinin ardından para otomatik olarak satıcının hesabına yatacak.
Böylelikle alıcı tapusunu almadan parasını vermemiş, satıcı parasını almadan tapusunu satmamış olacak. Tapu devri olmaz ise ödeme alıcıya iade edilecek.
HANGİ ALIŞ/SATIŞLAR İÇİN GEÇERLİ?
Güvenli Ödeme Sistemi; konut, iş yeri, ofis, arsa, arazi, tarla, bağ, bahçe gibi tüm taşınmaz satışları için geçerli olacak.