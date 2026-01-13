GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Güvenli Ödeme Sistemi, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıyı korumak amacıyla oluşturulmuş, banka ve tapu müdürlüğü entegrasyonuyla çalışan bir ödeme sistemidir.

Bu sistem doğrultusunda alıcı, satış bedelini bankadaki güvenli hesaba yatıracak ve para, tapu devri tamamlanana kadar bloke edilecek. Tapu müdürlüğünde mülkiyet devri gerçekleşmesinin ardından para otomatik olarak satıcının hesabına yatacak.

Böylelikle alıcı tapusunu almadan parasını vermemiş, satıcı parasını almadan tapusunu satmamış olacak. Tapu devri olmaz ise ödeme alıcıya iade edilecek.