Güncel taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? sorusu taşıt alma planı yapan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları taşıt kredi faiz oranlarında indirime gittiklerini açıkladılar. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? İşte Taşıt kredisi faiz oranları 2019...

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Merkez Bankası'nın 325 baz puanlık ikinci faiz indiriminin ardından kredi faizlerini indiren bankalar otomotiv için özel taşıt kredisi paketi hazırladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yaptıkları ortak açıklama ile yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Bankalar yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti. Taşıt kredileri aylık yüzde 1.40'lı seviyelerdeydi.

TAŞIT FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

1 Ekim'de başlayacak kampanya yıl sonuna kadar geçerli olacak. Araçların 0 km olması gerekiyor.

FAİZ İNDİRİMİ HANGİ ARAÇ MARKALARDA GEÇERLİ

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak Mercedes ve Toyota firmaları ile işbirliğine gidildiği açıklandı.

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için belirlenen faiz oranları ise şu şekilde;

Araç Tipi (0 km) Kredi Tutarı Vade (Ay) Faiz Oranı (Aylık) Binek Araçlar 50.000-120.000 18-36 %0,49-%0,69 Ticari Araçlar 72.000-500.000 36-60 %0.49-%0.69



Yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamındaki anlaşmalı otomotiv firmaları arasında binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota yer alıyor.

Ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC ve Mercedes kampanyaya dahil olan markalar arasında yer alıyor.