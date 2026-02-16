Canlı
        'Taşlar Suç Örgütü' iddianamesinde detaylar ortaya çıktı

        'Taşlar Suç Örgütü' iddianamesinde detaylar ortaya çıktı

        Taşlar Suç Örgütü iddianamesinde, İstanbul'daki 16 eylem nedeniyle 15'i tutuklu 37 şüpheliye kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma ve çocuklara yönelik istismar dahil çok sayıda suç isnat edildi. İddianame kabul edilirse dosya ağır cezada görülecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 22:54 Güncelleme: 16.02.2026 - 22:54
        Taşlar Suç örgütü iddianamesi tamamlandı
        İSTANBUL'un farklı ilçelerinde yaşanan silahlı çatışmalarla bağlantılı olduğu belirtilen 'Taşlar Suç Örgütü'ne' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15'i tutuklu 37 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca , liderliğini 'Ümit' lakabıyla bilinen Ramazan Taş'ın yaptığı, toplam 4 örgüt yöneticisinin bulunduğu Taşlar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede detaylar ortaya çıktı. İddianamede, Yılmaz Aldemir ve Yusuf Kara'nın örgüt yöneticisi oldukları ve örgütün özellikle Esenler başta olmak üzere birçok ilçede faaliyet yürüttüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında örgütünü karıştığı 16 eylem tespit edildi. Bu kapsamda, 15'i tutuklu, bir kısmı hakkında yakalama kararı bulunan toplam 37 şüpheli hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve kullanma', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma', 'Silahla kasten nitelikli yaralama', 'Mala zarar verme', 'Birden fazla kişiyle birlikte örgütün korkutucu gücünden yararlanarak silahla tehdit', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından yargılanma talep edildi.

        ÇOCUKLARI DARBEDİP VİDEO KAYDINA ALDILAR

        İddianamede, şüpheliler Yılmaz Aldemir, Kasım Başer, Diyar Baykara, Muhammet Furkan Özaydın, Yunus Emre Ergül, Yusuf Kara, Azad Bedirhanoğlu ve Berkcan Yılmaz'ın, 18 yaşından küçük oldukları tespit edilen F.A. ve C.E.'yi silahla tehdit ederek Bayrampaşa'da otoyol kenarında bulunan boş bir alana götürdükleri yer aldı. Şüphelilerin, çocukları sopa ve silah kabzasıyla darbederek yaraladıkları, ardından yaşananları video kaydına aldıkları belirtildi. Şüphelilerin, çocukların üzerlerindeki kıyafetlerini çıkartıp darp tehdidi altında zorla cinsel istismar gerçekleştirdikleri belirlendi.

        'ŞİKAYETÇİ OLURSANIZ AİLENİZ İÇİN ÇOK KÖTÜ ŞEYLER OLUR'

        Şüphelilerin, çocuklara 'Hiçbir yere gidip şikayetçi olmayın, eğer olursanız başta siz ve aileniz için çok kötü şeyler olur, videolarınızda elimizde' diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDERKEN YENİ SUÇA BULAŞTILAR

        Soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin mağdurları alıkoydukları, suçta kullanmak amacıyla araç yağmaladıkları, bu araçlarla çok sayıda silahlı çatışmaya girdikleri tespit edildi. Şüphelilerin, aralarında husumet bulunan 'Çapkanlar Silahlı Suç Örgütü' ile silahlı çatışmalara girdikleri, bu çatışmaları ve tehdit içerikli paylaşımları sanal medya hesaplarından canlı yayınlayarak karşılıklı gözdağı verdikleri anlaşıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda, başsavcılık tarafından söz konusu silahlı suç örgütüne ilişkin, 25'i tutuklu 33 şüpheli hakkında 18 Kasım 2025'te iddianame hazırlanmış ve Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesine dava açılmıştı. İlk iddianameye konu eylemlere ilişkin soruşturma devam ederken, örgüt üyelerinin yeni suçlara karıştıkları tespit edildi

        İDDİANAMEDE 16 ADET EYLEM YER ALDI

        Toplam 16 adet eylemin yer aldığı iddianamede şüpheliler için farklı oranlarda ceza talep edildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheliler Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

        Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs kendi silahıyla intihar etti

        Ankara'nın Haymana ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında öldüren şahıs kendi silahıyla intihar etti.(İHA)

        #Taşlar Suç Örgütü
        #haberler
