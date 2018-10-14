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Tatil cenneti Bodrum'un mavi çerçeveli pencerelerinin sırrı şaşırttı

Bodrum’un mavi pencereli beyaz evlerinin sırrı ortaya çıktı. Dünyaca ünlü beyaz Bodrum evlerinin özellikleri şaşırttı. Pencerelerin hatta yol kenarlarının maviye boyanmasının sebebinin akrep, yılan gibi haşerelerin "ateş" olarak görüp evlere girmeyeceğine inanılmasından kaynaklandığı ortaya çıktı

14.10.2018 - 14:03 | Güncelleme: İHA

Turizm cenneti Bodrum’un dünyaca ünlü beyaz evlerin sırrı ortaya çıktı. Bodrum’la özdeşleşen iki katlı beyaz boyalı ve mavi pencereli evlerin kendine özgü özellikleri ise şaşırttı.

Dünya’da ve Türkiye’de mavi pencereli beyaz evleriyle adından sık sık söz ettiren meşhur Bodrum evlerinin sırrı ortaya çıktı. 1974 imar planlarına göre iki katlı yapılan evlerin beyaza boyanması ikliminin sıcak olmasından dolayı evlerin içerisinin serin olması için, kapıların, pencerelerin hatta yol kenarlarının maviye boyanmasının sebebinin ise akrep, yılan gibi haşerelerin "ateş" olarak görüp evlere girmeyeceğine inanılmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

AKREBİ UZAKLAŞTIRIYOR, TURİSTİ ÇEKİYOR

İHA'nın haberine göre, her sezon başında evlerini ve iş yerlerini beyaza boyatan Bodrumlular, kapı, pencere ve kapı eşiklerini maviye boyuyor. Turistlerinde büyük ilgisini çeken bu evlerin yıllardır neden bu şekilde boyandığı ise merak konusu oluyor. İlçeye tatile gelen birçok yerli ve yabancı turist, mavi pencereli beyaz evlerin önünde hatıra fotoğrafları çektiriyor. Birçok klibe, filme ve tanıtım destinasyonuna da konu olan evler akrepleri, yılanları evlerden uzaklaştırırken turistleri ise bu renkleri ile cezbediyor.

BEGONVİL, FESLEĞEN VE NAZAR BONCUĞU İLE EVLER SÜSLENİYOR

Mavi pencereli Beyaz evlerin vazgeçilmezi ise bahçesine dikilen begonvilleri, fesleğeni ve kapı önüne gömülen nazar boncuğudur. Söve taşlarıyla çivit mavisine boyanan evlerin akrepleri kovduğuna inanan yöre halkı her yıl evlerini boyatıyor. Göz taşı denilen taştan bir boya elde eden Bodrumlular bütün pencere ve kapı kenarları bununla maviye boyuyor. Haşerelerden özellikle yılanların eve girmesini engellemek için ise 'yılan otu' denilen bir otu evlerin belirli yerlerine asıyor. İlçedeki birçok evin pencere önünde görülen fesleğenler de sineklerin içeriye girmesini engelliyor.

Bodrum otelciler ve turizmciler derneği genel sekreteri Orhan Kavala evlerin turistleri cezbettiğini söyleyerek “Bodrum’un kapıları, pencereleri hep maviye boyanır. Mavi olmasının en önemli sebebi ise bölge çok sıcak bir iklime sahip olduğu için bölgede bulunan bir takım haşerenin evlerinin içerisine girmesini engellemek için yapılır. Çünkü mavi renk haşerelerin üzerinde etki yapıyor. Sürülen mavi renk haşerelere “ateş” gibi görünüyor. Ateşten korkan yılan, akrep ve birçok haşere evlere giremiyor. Evlerin beyaza boyanmasının hatta kireç sürülmesinin sebebi ise bir takım dezenfeksiyon işlerini görüyor. Evin içerisine karınca cinsinin girmesini engelliyor. Çok sıcak bir iklim olduğu için evin içerisini serin tutuyor beyaz renk” ifadelerini kullandı.

BEYAZ EVLER BODRUM'UN ÖZ TARİHİ

Mavi pencereli, kapılı beyaz bir evi olan iş adamı Mehmet Şahin Şevk ise 35 yıldır Bodrum’da yaşadığını evlerin bu sayede akrepten, yılandan korunduğunu söyleyerek “Biz buraya 1984 yılında geldiğimizde neden beyaz evler mavi pencereler diye sorduk. Beyaz ev olmasının sebebi ısıdan dolayı olduğunu öğrendik. Sıcak ilkim olduğu için dışarının ısısını içeri vermemesi için yapılıyor. Mavi kapı ve pencerelerinin olma sebebi ise akrepten, yılandan, çıyandan ve bir çok haşereden korumak amaçlı boyanıyor. Bizde evimizi her yıl beyaz ve maviye boyarız. Bodrum’da doğmadık ama Bodrum’da yaşamayı Allah nasip etsin. İnsanlar yaşadıkları kente aşık ola biliyor bende aşık olanlardanım. Ben bu kentin bu güzelliğinin bozulmaması için elimden geleni yapıyorum ve bunu vazife olarak görüyorum. Biz bu eve bakmaya bilirdik, sata bilirdik ama biz tarihimize sahip çıkıyoruz ve bu beyaz, mavi evler Bodrum’un öz tarihi. Kendimi de bir Bodrumlu olarak görüyorum” dedi.

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