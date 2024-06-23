Tatilciler dönüş yolunda!
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine saatler kala tatilciler dönüş yoluna geçti. Tekirdağ-İstanbul yolunda uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı. Öte yandan İstanbul ve çevre illere dönüşe geçen tatilcilerin araçlarından dolayı İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde de akıcı yoğunluk yaşanıyor
Kurban Bayramı tatilini Trakya ve Çanakkale'nin turistik bölgelerinde geçiren tatilciler, son günde Tekirdağ'dan İstanbul'a dönüşte uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçirenler, tatilin son gününde trafikte yoğunluğa neden oldu.
Dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne bugün öğleden sonra araç yoğunluğu artmaya başladı.
Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde araç kuyrukları zaman zaman 3 kilometreyi buldu.
Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlem aldı.
Jandarma ekipleri, trafik akışın havadan dronla takip etti.
İlerleyen saatlerde yoğunluğun daha da artmasının beklendiğini söyleyen yetkililer, Çanakkale yönünden gelip İstanbul'a gidecek sürücülerin, Tekirdağ kent merkezinin yanı sıra Çorlu ilçesi üzerinden yoğunluk bulunmayan TEM Otoyolu'nu da kullanabileceklerini kaydetti.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolculuğu nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu'nda da akıcı yoğunluk yaşanıyor.
Memleketleri ya da tatil beldelerinden İstanbul ve çevre illere dönüşe geçen tatilcilerin araçlarından dolayı otoyolun Bursa kesiminde zaman zaman hareketlilik artıyor.
Bursa Batı Gişeleri'nden geçerek yollarına devam eden tatilcilerden bazıları, dinlenme tesislerinde yemek ve alışveriş molası veriyor.
Geçen cuma günü akşam saatlerinden itibaren hareketliliğin arttığı otoyoldaki akıcı yoğunluk, Yalova'nın Altınova ile Kocaeli'nin Dilovası ilçeleri arasındaki Osmangazi Köprüsü'nde de görülüyor.
İzmir yönünde trafiğin nispeten daha az olduğu otoyolda tatilci hareketliliğin bu akşam geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.