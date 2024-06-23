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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Tatilciler dönüş yolunda! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Tatilciler dönüş yolunda!

        9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine saatler kala tatilciler dönüş yoluna geçti. Tekirdağ-İstanbul yolunda uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı. Öte yandan İstanbul ve çevre illere dönüşe geçen tatilcilerin araçlarından dolayı İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde de akıcı yoğunluk yaşanıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 15:08 Güncelleme: 23.06.2024 - 15:45
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        Kurban Bayramı tatilini Trakya ve Çanakkale'nin turistik bölgelerinde geçiren tatilciler, son günde Tekirdağ'dan İstanbul'a dönüşte uzun araç kuyrukları oluşturdu.

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        Dokuz günlük Kurban Bayramı tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçirenler, tatilin son gününde trafikte yoğunluğa neden oldu.

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        Dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne bugün öğleden sonra araç yoğunluğu artmaya başladı.

         

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        Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde araç kuyrukları zaman zaman 3 kilometreyi buldu.

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        Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlem aldı.

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        Jandarma ekipleri, trafik akışın havadan dronla takip etti.

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        İlerleyen saatlerde yoğunluğun daha da artmasının beklendiğini söyleyen yetkililer, Çanakkale yönünden gelip İstanbul'a gidecek sürücülerin, Tekirdağ kent merkezinin yanı sıra Çorlu ilçesi üzerinden yoğunluk bulunmayan TEM Otoyolu'nu da kullanabileceklerini kaydetti. 

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        Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolculuğu nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu'nda da akıcı yoğunluk yaşanıyor.

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        Memleketleri ya da tatil beldelerinden İstanbul ve çevre illere dönüşe geçen tatilcilerin araçlarından dolayı otoyolun Bursa kesiminde zaman zaman hareketlilik artıyor.

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        Bursa Batı Gişeleri'nden geçerek yollarına devam eden tatilcilerden bazıları, dinlenme tesislerinde yemek ve alışveriş molası veriyor.

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        Geçen cuma günü akşam saatlerinden itibaren hareketliliğin arttığı otoyoldaki akıcı yoğunluk, Yalova'nın Altınova ile Kocaeli'nin Dilovası ilçeleri arasındaki Osmangazi Köprüsü'nde de görülüyor.

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        İzmir yönünde trafiğin nispeten daha az olduğu otoyolda tatilci hareketliliğin bu akşam geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

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        Yoldaki denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, sürücülere kurallara uymaları ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıda bulunuyor.

        #haberler
        #istanbul trafik
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