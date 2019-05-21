Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tatilcilerden bayramda Ayder Yaylası'na ilgi

AA

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Ayder Yaylası'na Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yerli turistler büyük ilgi gösteriyor

Ayder Yaylası

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Ayder Yaylası'na, yerli turistler Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ilgi gösteriyor.

AA'nın haberine göre, hafta sonunu değerlendirmek, günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak ve aynı zamanda bayram tatillerini geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olan Ayder Yaylası'nı her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Ramazan Bayramı tatilinin bu yıl 9 güne uzatılmasını fırsat bilenler, doğayla baş başa zaman geçirmek için şimdiden yaylalardaki işletmeleri rezervasyon için arıyor.

Şelaleleri, doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla ilgi çeken Ayder Yaylası'nda bayram tatilinde yoğunluk bekleniyor.

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması dolayısıyla taleplerin artış gösterdiğini ve yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Yaylada konaklama olanaklarının arttığını vurgulayan Sarı, buna rağmen her geçen dönem artan ilgi dolayısıyla talebi karşılamakta zorlandıklarını, rezervasyonsuz misafirleri ağırlamakta güçlük çektiklerini belirtti.

Sarı, Rize'nin "yağmurun başkenti" olarak tanındığını anımsatarak, nisan ayında özellikle öğrenci gruplarını ağırladıklarını, ramazanın gelmesi ile ziyaretçi sayısında azalma olduğunu ifade etti.

Ramazanda Ayder'in dinlenmek isteyenler için çok daha değerli olduğunun altını çizen Sarı, şöyle devam etti: "Ramazanda serin bir ortam ve yaza hazırlık öncesi çok iyi bir hava var. Bayram nedeniyle hareketlilik başladı. Ramazan Bayramı'nda otellerin yüzde 70'i dolu diyebiliriz. Zaman yaklaştıkça talep artıyor. Gelen insanların sorun yaşamaması için rezervasyonlarını yaptırmaları gerekiyor. Çok iyi bir ramazanın ardından çok verimli bir yaza başlayacağımızı ümit ediyoruz".

ARAP TURİST İLGİSİ

Sarı, Karadeniz'in Arap turistlerin tercihinde ilk sırada yer aldığına işaret ederek, "Ramazanda da geçen yıla oranla talebin Arap misafirlerimiz açısından artmasını bekliyoruz. Yerli misafirlerimiz bayram programını daha çok tercih ediyor. Bayram tatilinin 9 gün olması yerli misafir taleplerini artırdı. Arap turistlerin yanında bayramlarda bölgede yerli turist yoğunluğu oluşuyor." diye konuştu.

Erken rezervasyonun turistlerin işini kolaylaştıracağına dikkati çeken Sarı, "Bayram dönemleri en yoğun olduğumuz dönemler. Misafirler 'Yer bulurum.' düşüncesi ile bölgeye geliyor. Bizde mağduriyet yaşanmamasını istiyoruz. Benim tavsiyem misafirlerimizin bir an önce programlarını yaparak hazırlıklarını tamamlamaları. Elbette bölgeye gelen misafirlerimizi de bir şekilde ağırlama telaşına düşeceğiz" dedi.

Sarı, yağmurun sesini, doğanın güzelliklerini görmek isteyen misafirlere yanlarında yağmurluk ve şemsiyelerini getirmelerini tavsiye ederek, diğer bütün ihtiyaçların Ayder'de karşılandığını sözlerine ekledi.

BURASI BAMBAŞKA BİR YER

Ayder'e İstanbul'dan gelen Rıfat Çetin, ilk kez zipline yaptığını kaydederek, "Çok farklı bir heyecan. Gerçekten farklı bir spor oldu. İlk kez yaptığım için çok heyecanlandım. Herkesin mutlaka bir kez denemesini isterim." ifadesini kullandı.

Yalçın Aslıtürk de Sivaslı olduğunu belirterek, "Ayder'e zaman zaman stres atmak için geliyoruz. Burası bambaşka bir yer. Buraları başka yerde bulma şansımız yok. Herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Mersin'den ailesi ile tatil için gelen Çiğdem Oğul ise Ayder'in farklı bir doğal güzelliği olduğunu vurgulayarak, şelaleleri görme şansı bulduğunu ve çok farklı bir duygu yaşadığını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Metal dedektörüyle bulundu! Değeri 420 bin TL
YAŞAMMetal dedektörüyle bulundu!
Gençlik hayalini 63'ünde gerçekleştirdi
YAŞAMGençlik hayalinin mutluluğunu yaşıyor
Endemik bir güzelliğimizi kaybettik! Bornova Lalesi tükendi!
YAŞAMBornova Lalesi tükendi!
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor
YAŞAMİnci kefalinin zorlu yolculuğu!
Türk mutfağı helva zengini
YAŞAMTürk mutfağı helva zengini
Günlük burç yorumları (21 Mayıs 2019 Salı)
YAŞAMYıldızınız bugün ne söylüyor?
İftar menüleri 21 Mayıs 2019! Bugün ne pişirsem?
YAŞAMBugün ne pişirsem?
İlham veren parmak dövme modelleri
YAŞAMİlham veren parmak dövmeleri
Ayaklarıyla uçan Jessica Cox'un hikayesi kadınlara ilham veriyor
YAŞAMAyaklarıyla uçuyor!
Veteriner hekimden saklanmaya çalışan kediler güldürdü
YAŞAMGörebilmek için 2 kez bakmalısınız!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X