        Tatvan'da feci kaza: 2 kişi yaşamını yitirdi 5 kişi yaralandı

        Tatvan’da feci kaza: 2 kişi yaşamını yitirdi 5 kişi yaralandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Tatvan-Van karayolunda Alacabük mevkiinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 18:23 Güncelleme:
        Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti
        Bitlis’in Tatvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan-Van karayolu üzerinde bulunan Alacabük köyü mevkiinde meydana geldi. Kaynarca Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında seyir halinde bulunan TIR ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine Van ve Bitlis'ten, ambulans, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Gevaş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısına bilgi verildiği ve olay hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

