Tavukları yanmasın diye kucağında taşıdı

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi'ndeki ot ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.