Muhteşem lezzetli Tavuklu arpa şehriyeli çorba tarifiyle karşınızdayız. Çorbalardan asla vazgeçemeyenlerdensiniz. Bu çorba tam size göre bütçenize uygun ve besin değeri çok yüksektir. Ne yapayım diye düşünmeden hemen deneyebilirsiniz.

Tavuklu Arpa Şehriyeli Çorba Malzemeler;

2 parça but ya da tavuk göğsü

½ yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2-3 diş sarımsak

5-6 su bardağı tavuk suyu

½ çay bardağı arpa şehriye

Nane

Tuz

Arpa Şehriyeli Tavuklu Çorba Nasıl Yapılır?