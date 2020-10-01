Doyurucu ve vitamini bol olan tavuklu arpa şehriye salatası tarifi vereceğim bugün. İçinde yeşillik namına yok yok. Ana öğün yerine bile geçebilir. Yemeğe davet ettiğiniz misafirleriniz tavuklu arpa şehriye salatanızı çok severek yiyecekler.

Tavuklu Şehriye Salatası Malzemeler:

1, su bardağı arpa şehriye

3 su bardağı su

5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet tavuk göğsü

5-6 adet kornişon turşu

1 kutu mısır konservesi

2 adet kapya biber

2 adet yeşil biber

½ demet maydanoz

½ demek dereotu

4-5 dal yeşil soğan

Sosu İçin;

½ limon suyu

5 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı tuz

Tavuklu Şehriye Salatası Yapılışı:

İlk önce tavukları haşlayın.

Daha sonra arpa şehriyeleri zeytinyağında kavurup suyunu ekleyerek pişmeye bırakın.

Bu arada tüm yeşillikleri doğrayın.

Haşlanan tavuk etlerini elinizle ditin.

Mısır, turşu, biberler ve diğer yeşilliklerle karıştırın.

Pişen ve demlenerek soğuyan arpa şehriyeleri de yeşilliklerle beraber karıştırın.

Sos malzemelerinin karıştırarak hazır hale getirin.

Salata tabağına aldığınız tavuklu Arpa şehriye salatanızın üzerine sostan gezdirin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Arpa şehriyeli pilavı yaptıktan sonra soğumasını bekleyin.

Eğer sıcak olarak yeşilliklerle birleştirirseniz salatanız güzel olmaz.