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        Haberler Gündem Eğitim Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hava kirliliği nedeniyle okullarda eğitime ara verildi

        Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hava kirliliği nedeniyle okullarda eğitime ara verildi

        Tayland'ın başkenti Bangkok'taki 352 okulda, hava kirliliği nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 16:59 Güncelleme: 24.01.2025 - 16:59
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        Bangkok'ta hava kirliliği nedeniyle okullarda eğitime ara verildi
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        Bangkok Post gazetesinin haberine göre, başkentteki PM 2,5 oranı (çapı 2,5 mikrometreden küçük olan ince partikül madde) metreküp başına 108 mikrograma ulaştı.

        Yetkililer, öğrencilerin hava kirliliğinden etkilenmemesi amacıyla Bangkok'taki 352 okulda eğitime çevrim içi devam edilmesine karar verdi.

        Hava kirliliği nedeniyle vatandaşlara mümkün olduğunca evden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

        Dünya Sağlık Örgütünün kentlerdeki hava kalitesi için hazırladığı rehberi, PM 2,5 seviyelerinin metreküp başına 10 mikrogramın altında olması gerektiğini belirtiyor.

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