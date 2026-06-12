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        Haberler Dünyadan Tayland Prensesi Bajrakitiyabha üç yıl komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti

        Tayland Prensesi Bajrakitiyabha üç yıl komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti

        Köpek eğitimi sırasında bayıldıktan sonra hastaneye kaldırılan ve üç yıl boyunca komada kalan Tayland Prensesi Bajrakitiyabha Mahidol, 47 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 14:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti

        Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un en büyük çocuğu Prenses Bajrakitiyabha Mahidol, üç yıl komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Prenses Bajrakitiyabha, 47 yaşındaydı.

        Kraliyetten yapılan açıklamaya göre, "Prenses Bha" olarak da bilinen Bajrakitiyabha, dün Bangkok'ta tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

        Avukat olan ve Tayland kraliyet ailesinin dünya sahnesindeki en tanınmış üyelerinden biri olan Prenses Bha, Aralık 2022'de köpek eğitimi sırasında bayıldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Saraydan yapılan açıklamada Bajrakitiyabha'nın mikoplazma enfeksiyonu geçirdiği belirtilmişti.

        Bajrakitiyabha'nın sağlık durumu hakkında nadiren bilgi paylaşan kraliyet ailesi, Ağustos 2025'te, doktorların kan dolaşımında ciddi bir enfeksiyon tespit ettiğini ve bu nedenle kan basıncını stabil tutmak için antibiyotik ve ilaç uyguladıklarını bildirdi. Açıklamada, Prenses Bha'nın akciğerlerinin ve böbreklerinin tıbbi cihaz ve ilaç desteğiyle çalıştığı belirtildi.

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        Mayıs ayında kraliyet ailesi, Bajrakitiyabha'nın istikrarsız hayati belirtiler, düşük tansiyon, düzensiz kalp atışı ve anormal kan pıhtılaşması yaşadığını açıkladı.

        Prenses, 73 yaşındaki Vajiralongkorn ve o zamanki eşi 68 yaşındaki Prenses Soamsawali'nin kızıydı. Thammasat Üniversitesi'nde hukuk okudu ve daha sonra 2002 yılında New York, Ithaca'daki Cornell Üniversitesi'nde hukuk alanında yüksek lisans derecesi aldı. Ayrıca Cornell Üniversitesi'nde doktora derecesi de kazanan Bajrakitiyabha, daha sonra New York'taki Birleşmiş Milletler Tayland Misyonu'nda çalıştı ve ardından Tayland'a dönerek kamu savcısı olarak görev yaptı.

        Bajrakitiyabha, 2012-2014 yılları arasında Tayland'ın Avusturya Büyükelçisi olarak görev yaptı ve 2017'de BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin iyi niyet elçisi oldu. Adalet reformu için kampanya yürüttü ve özellikle hapsedilmiş kadınların rehabilitasyonuna odaklandı. Bajrakitiyabha, 2010 yılında BM'nin "Bangkok Kuralları" olarak da bilinen Kadın Mahkumların Muamele Kuralları ve Kadın Suçlular İçin Gözaltı Dışı Tedbirler Kuralları'nı kabul etmesinde önemli bir rol oynadı. Ayrıca kadınlar için onursal BM iyi niyet elçisiydi.

        Bajrakitiyabha'nın ölümü, kralın henüz resmi olarak bir halef atamamış olması nedeniyle Tayland monarşisinin geleceğini belirsiz hale getirdi. Kralın en küçük oğlu, 21 yaşındaki Prens Dipangkorn Rasmijoti, oğulların kızlardan önce gelmesi nedeniyle muhtemel varis olarak görülüyor. Ancak Bajrakitiyabha, kamu hizmetleri nedeniyle potansiyel bir varis olarak değerlendiriliyordu.

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