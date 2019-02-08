Tayland'da 2014 yılında gerçekleşen askeri darbenin ardından 24 Mart'ta yapılacak ilk seçimler öncesinde sürpriz bir isim adaylığını açıkladı.

Tayland Kralı'nın kız kardeşi 67 yaşındaki Prenses Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi başbakanlığa aday olduğunu açıkladı. Tayland Prensesi, darbeyle görevden alınan Thaksin Shinawatra'nın partisinden aday olacağını duyurdu.

Cuma günü askeri cuntanın lideri Prayuth Chan-ocha da başbakanlık için yarışacağını açıklamıştı. Ordu yanlısı partiden yapılan açıklamada, Prenses Ubolratana'nın adaylığının seçim yasasını ihlal ettiği savunuldu.

Yıllarca California'da yaşayan bir opera sanatçısı olan ve sosyal medya kullanımıyla dikkat çeken Prenses Ubolratana'nın adaylığına Kral Vajiralongkorn'un onay verip vermediği henüz bilinmiyor.

Taylanda 1932'den bu yana anayasal monarşi ile yönetilse de, kraliyet ailesinin toplum üzerinde büyük bir etkisi olduğu biliniyor. Prenses'in adaylığının seçimleri, görevden alınan Thaksin yanlıları ile ordu destekçileri arasında bir yarışa dönüştürmesi bekleniyor.