Taylandlı dayı ve yeğen Bilecik'te mola verdi

Bin 500 kilometre pedal çevirerek Kapadokya'yı gezdikten sonra Ankara'da Türkiye turunu tamamlamayı hedefleyen Boosaraporn Prakotrat, 4 yıl önce Avrupa'da 6 ülke gezdiğini ve Türkiye'yi merak ettikleri için yola çıktıklarını söyledi.

5 Şurada Paylaş!









Boosaraporn Prakotrat, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi gezmek için plan yaptığımda, dayım da Türkiye'ye gelmek istediği için tura çıktık. Türkiye'yi çok beğendik. Manzarası, doğası, kültürü ve özellikle yemekleri çok güzel. Bilecik'te esnaf lokantalarında ev yemeklerinden tattık. Türk halkı misafirperverlik ve arkadaşlıklarının yanında yolda ikramlarda bulunuyorlar, çok memnunuz. Türkiye'yi çok sevdik."