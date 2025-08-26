Taylor Swift, evlilik teklifi aldı

Taylor Swift ile Kansas City Chiefs’in yıldız oyuncusu Travis Kelce, Eylül 2023’ten bu yana mutlu bir ilişki sürdürüyor.

Zaman zaman nişanlandıkları yönünde söylentiler çıkan çift, bu kez gerçekten evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü ikili, ilişkilerini bir adım öteye taşıdıklarını sosyal medyadan yaptıkları ortak paylaşımla duyurdu.

Yapılan paylaşımda, Travis Kelce’nin Taylor Swift’e evlenme teklif ettiği anlar yer aldı ve altına, "İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor" notu düşüldü.

ABD’li şarkıcının parmağındaki büyük taşlı yüzük ise sosyal medyada dikkat çekti.

Fotoğraflar: Instagram