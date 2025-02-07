Taylor Swift hayranlarından sevgilisi Travis Kelce'ye 'Donald Trump' tepkisi

Kelce'yi savunan bir kaynak şöyle konuştu: Aslında Trump kelimesini bile söylemedi. Travis, tüm takımı ve tüm taraftarları adına konuşurken ABD başkanının maçta bulunmasının bir onur olduğunu ve başkan kim olursa olsun kendisinin de aynı şeyi söyleyeceğini belirtti.