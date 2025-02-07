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        Haberler Dünyadan Taylor Swift hayranlarından sevgilisi Travis Kelce'ye 'Donald Trump' tepkisi - magazin haberleri

        Taylor Swift hayranlarından sevgilisi Travis Kelce'ye 'Donald Trump' tepkisi

        Amerikan futbolcusu Travis Kelce'nin Donald Trump'ı Super Bowl'da ağırlamayı 'onur' olarak nitelendirmesi, Taylor Swift hayranlarını öfkelendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 15:27 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:29
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        Taylor Swift'in Amerikan futbolcusu erkek arkadaşı Travis Kelce, pazar günkü Super Bowl'da Donald Trump'ı ağırlamayı 'onur' olarak nitelendirince, şarkıcının hayranları tepki gösterdi.

        Swift ve Trump'ın birbirlerine olan düşmanlığı biliniyor. Hatta Trump, ünlü şarkıcıdan nefret ettiğini kamuoyuna açıklamaktan çekinmemişti.

        Bu sözleri, Swift'in 2024 başkanlık seçimleri sırasında Kamala Harris'i açıkça desteklemesinin ardından gelmişti. Swift, Harris'i desteklerken, "Kaos yerine sükunetle yönetilirsek bu ülkede çok daha fazlasını başarabiliriz" demişti.

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        Ünlü şarkıcının 'Swifties' olarak bilinen sıkı hayranları, Kelce'nin Trump'a yönelik yorumlarına kızdı. Swift hayranları, Kelce'nin, sevgilisine saygısızlık eden biri hakkında olumlu konuşmasından duydukları hayal kırıklığını ve rahatsızlığı sosyal medyadan dile getirdi.

        Hayranlar Kelce'ye öfkeli olsa da Daily Mail'e konuşan bir kaynak, Swift'in, erkek arkadaşının yorumlarına hiçbir itirazda bulunmadığını öne sürdü.

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        Kaynak, "Taylor söylediklerinden dolayı Travis'e kızgın değil. Travis'in sözleri Trump'ı desteklediği şeklinde algılanmış olsa da Travis'in söylediği kesinlikle bu değil" dedi.

        Super Bowl öncesinde düzenlenen basın toplantısında Kelce'ye, başkanın New Orleans'taki maça katılma kararıyla ilgili düşünceleri sorulmuştu.

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        "Bu harika. Başkan kim olursa olsun, bence bu büyük bir onur" diyen Kelce, "Heyecanlıyım, çünkü bu hayatımın en büyük maçı. Başkanın orada olması çok hoş" ifadesini kullanmıştı.

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        Kelce'yi savunan bir kaynak şöyle konuştu: Aslında Trump kelimesini bile söylemedi. Travis, tüm takımı ve tüm taraftarları adına konuşurken ABD başkanının maçta bulunmasının bir onur olduğunu ve başkan kim olursa olsun kendisinin de aynı şeyi söyleyeceğini belirtti.

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        Amerikan futbolunun final maçı olan Super Bowl'da Travis Kelce'nin takımı Kansas City Chiefs ile Philadelphia Eagles karşı karşıya gelecek. Maça, Taylor Swift'in de katılması bekleniyor.

        #Travis Kelce
        #Taylor Swift
        #Donald Trump
        #Super Bowl
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