Taylor Swift'in gitarını açık artırmada satın alan kişi onu herkesin gözü önünde paramparça etti

Gitarın yeni sahibinin onu neden sağlam bir şekilde evine götürmek yerine parçalamayı tercih ettiği açıklanmadı. Ancak bu hareketin, Swift'in ABD başkanlık seçiminde Kamala Harris'i desteklediğini açıklamasıyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Bir müzayede katılımcısına göre, bu hareket beklenmeyen bir durumdu ama şaşırtıcı değildi. Teksas'ın bu bölgesi oldukça muhafazakar bir yapıya sahip ve şu anki Joe Biden/Kamala Harris yönetiminden memnun değil.