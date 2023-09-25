Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Taylor Swift, Travis Kelce'nin maçını onun annesi Donna Kelce ile seyretti - Magazin haberleri

        Taylor Swift, Travis Kelce'nin maçını onun annesiyle seyretti

        Travis Kelce ile aşk yaşadığı ileri sürülen Taylor Swift, ABD futbolcusunun maçını onun annesi Donna Kelce ile yan yana seyretti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 12:16 Güncelleme: 25.09.2023 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        12 Grammy ödülü sahibi olan şarkıcı Taylor Swift'in gönlünü kısa bir süre önce ABD futbolcusu Travis Kelce'ye kaptırdığı iddia edilmişti.

        2

        Travis Kelce ile haklarında çıkan aşk söylentileriyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Taylor Swift, Kelce'nin maçında görüntülendi.

        3

        Taylor Swift, Kelce'nin takımı Kansas City Chiefs ile Chicago Bears'ın Kansas'taki Arrowhead Stadyumu'ndaki maçını tribünden coşkulu bir şekilde takip etti.

        4

        Kansas City Chiefs takımının renklerinde, kırmızı ve beyaz giyinen Taylor Swift, Travis Kelce'nin annesi Donna Kelce ile yan yana oturdu. Swift, maç boyunca heyecanlı ve neşeli tavırlarıyla objektiflere yansıdı.
        Taylor Swift, Travis Kelce'nin maçını onun annesi Donna Kelce ile birlikte seyretti

        5

        Travis Kelce'nin, Taylor Swift'i katıldığı bir konserinde maçına davet ettiği biliniyor.

        Fotoğraflar: Backgrid USA, AP, Mega, Avalon

        #Taylor Swift
        #Travis Kelce
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        1 polisi şehit eden çetenin firari liderine müebbet!
        1 polisi şehit eden çetenin firari liderine müebbet!
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        "Kulübedeki simyacı"
        "Kulübedeki simyacı"
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        Yıkılmaz kale!
        Yıkılmaz kale!
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Ermenistan'da darbe girişimi
        Ermenistan'da darbe girişimi