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Kansas City Chiefs takımının renklerinde, kırmızı ve beyaz giyinen Taylor Swift, Travis Kelce'nin annesi Donna Kelce ile yan yana oturdu. Swift, maç boyunca heyecanlı ve neşeli tavırlarıyla objektiflere yansıdı.

Taylor Swift, Travis Kelce'nin maçını onun annesi Donna Kelce ile birlikte seyretti