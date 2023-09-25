Taylor Swift, Travis Kelce'nin maçını onun annesiyle seyretti
Travis Kelce ile aşk yaşadığı ileri sürülen Taylor Swift, ABD futbolcusunun maçını onun annesi Donna Kelce ile yan yana seyretti
12 Grammy ödülü sahibi olan şarkıcı Taylor Swift'in gönlünü kısa bir süre önce ABD futbolcusu Travis Kelce'ye kaptırdığı iddia edilmişti.
Travis Kelce ile haklarında çıkan aşk söylentileriyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Taylor Swift, Kelce'nin maçında görüntülendi.
Taylor Swift, Kelce'nin takımı Kansas City Chiefs ile Chicago Bears'ın Kansas'taki Arrowhead Stadyumu'ndaki maçını tribünden coşkulu bir şekilde takip etti.
Kansas City Chiefs takımının renklerinde, kırmızı ve beyaz giyinen Taylor Swift, Travis Kelce'nin annesi Donna Kelce ile yan yana oturdu. Swift, maç boyunca heyecanlı ve neşeli tavırlarıyla objektiflere yansıdı.
Taylor Swift, Travis Kelce'nin maçını onun annesi Donna Kelce ile birlikte seyretti
Travis Kelce'nin, Taylor Swift'i katıldığı bir konserinde maçına davet ettiği biliniyor.
Fotoğraflar: Backgrid USA, AP, Mega, Avalon