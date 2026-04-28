Taylor Swift yapay zekaya karşı sesini ve görüntüsünü tescilletiyor

Taylor Swift, yapay zekanın sesini ve görüntüsünü taklit etmesi tehlikesine karşı hukuki girişimde bulundu. Amerikalı şarkıcı, sesinin ve görüntüsünün dijital kopyalarının yapılmasını önlemek amacıyla, ticari markasını koruma altına almak istiyor.

Swift adına yapılan yeni marka tescil başvurusuna göre, şarkıcı, doğrudan sesiyle bağlantılı olan "Selam, ben Taylor Swift" ve "Selam, ben Taylor" ifadeleri için mahkemeden koruma talep etti. Başvurular, nadir görülen "ses markası" kategorisine giriyor.

Swift'in hukuk ekibi, izinsiz olarak ünlüleri taklit eden yapay zeka tarafından üretilmiş şarkılar, videolar ve deepfake görüntülerin artışına karşı önlemini alıyor. Swift, sesine bağlı ifadeleri ticari marka olarak tescil ettirerek, birisi yapay zeka kullanarak ona çok benzeyen içerik oluşturursa daha güçlü bir argümana sahip olmak istiyor.

Bir diğer dava dosyasına göre, Swift'in pembe bir gitarı siyah bir askıyla tutarken, gümüş detaylı çok renkli bir tulum ve bot giydiği görseli için de koruma istendi. Bu görünüm, Swift hayranları tarafından çok iyi biliniyor. Eğer birileri benzer bir görünüm veya sese sahip yapay zeka tarafından üretilmiş Taylor Swift içerikleri yayınlarsa, ünlü şarkıcının avukatları, tescilledikleri ses ve görüntü ile savunma yapabilecek.

Yapay zeka çağına karşı yasal işlem başlatan tek ünlü Taylor Swift değil. Matthew McConaughey de yakın zamanda kendi sesi ve görüntüsü için benzer koruma önlemleri almıştı.