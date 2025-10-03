Taylor Swift yeni albümünü çıkardı, hayranları çıldırdı

Taylor Swift'in merakla beklenen 'The Life of a Showgirl' albümü çıktı. Ünlü şarkıcı, yeni albümünü kutlama amacıyla bir dizi yeni fotoğraf paylaştı. Hayranları, şarkıcının 12'nci stüdyo albümünün bu sabah çeşitli müzik platformlarında yayınlanmasıyla sevinçten çılgına döndü.

Swift, 12 parçalık albümünü 12 Ağustos'ta saat 00.12'de duyurmuştu.

'The Life of a Showgirl', hem görsel hem de müzik kaydı açısından önceki projelerinden farklı bir noktaya işaret ediyor. Albüm kapağında Swift seksi bir Vegas şov kızı kılığında çıkarak seksi yanını ortaya koyuyor. Albüm fotoğraflarını ABD'de yaşayan Türk fotoğrafçı Mert Alaş ve ortağı Marcus Piggott çekti.

35 yaşındaki ABD'li şarkıcının 'Swiftie'ler olarak adlandırılan hayranları, albüm hakkındaki düşüncelerini sosyal medyada paylaşarak, bunun, 'Yılın albümü' olduğu yorumlarını yaptı.

Bir hayran, "Alarmımı sabah 5'e kurdum ki yeni Taylor Swift albümü çıktığı anda kalkıp dinleyebileyim" derken; bir başka hayranı, "Bu albüm, Taylor Swift'in Taylor Swift olduğunu hatırladığı zamanki gibi, ne demek istediğimi anlıyorsunuz" yorumunu yaptı.