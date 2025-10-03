Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Taylor Swift yeni albümünü çıkardı, hayranları çıldırdı - magazin haberleri

        Taylor Swift yeni albümünü çıkardı, hayranları çıldırdı

        Rekortmen şarkıcı Taylor Swift'in merakla beklenen 'The Life of a Showgirl' albümü çıktı. Albüm kapağında her zamankinden daha seksi fotoğraflarıyla yer alan Swift'in hayranları, yeni albümün çıkışıyla sevinçten çılgına döndü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 11:28 Güncelleme: 03.10.2025 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayranları çıldırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Taylor Swift'in merakla beklenen 'The Life of a Showgirl' albümü çıktı. Ünlü şarkıcı, yeni albümünü kutlama amacıyla bir dizi yeni fotoğraf paylaştı. Hayranları, şarkıcının 12'nci stüdyo albümünün bu sabah çeşitli müzik platformlarında yayınlanmasıyla sevinçten çılgına döndü.

        Swift, 12 parçalık albümünü 12 Ağustos'ta saat 00.12'de duyurmuştu.

        'The Life of a Showgirl', hem görsel hem de müzik kaydı açısından önceki projelerinden farklı bir noktaya işaret ediyor. Albüm kapağında Swift seksi bir Vegas şov kızı kılığında çıkarak seksi yanını ortaya koyuyor. Albüm fotoğraflarını ABD'de yaşayan Türk fotoğrafçı Mert Alaş ve ortağı Marcus Piggott çekti.

        REKLAM

        35 yaşındaki ABD'li şarkıcının 'Swiftie'ler olarak adlandırılan hayranları, albüm hakkındaki düşüncelerini sosyal medyada paylaşarak, bunun, 'Yılın albümü' olduğu yorumlarını yaptı.

        Bir hayran, "Alarmımı sabah 5'e kurdum ki yeni Taylor Swift albümü çıktığı anda kalkıp dinleyebileyim" derken; bir başka hayranı, "Bu albüm, Taylor Swift'in Taylor Swift olduğunu hatırladığı zamanki gibi, ne demek istediğimi anlıyorsunuz" yorumunu yaptı.

        ÇIKIŞ SAATİNDEN ÖNCE SIZDIRILDI

        'The Life of a Showgirl' albümü, yayınlanmasından sadece birkaç saat önce internete sızdırıldı. Bazı hayranları, albümü sızdıranları, eğlencenin tadını kaçırmakla suçladı. Swift de bu sabah erken saatlerde piyasaya sürülecek albümden önce, bir içerik üreticisinin albüm sızıntıları hakkındaki hayal kırıklığını dile getirdiği videoyu beğenmesiyle, bu fikre destek verdi.

        Videoda, sızdıranların "herkesin keyfini kaçırdığını" söyleyen yayıncı, bu durumu "berbat ve kötü niyetli" olarak yorumladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Taylor Swift
        #müzik
        #yeni albüm
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        Genç kadını av bıçağıyla katletti... Son sözünde suçladı!
        Genç kadını av bıçağıyla katletti... Son sözünde suçladı!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Üzerinden kimlik çıkmadı... Yanmış erkek cesedi bulundu! Mardin'de vahşet!
        Üzerinden kimlik çıkmadı... Yanmış erkek cesedi bulundu! Mardin'de vahşet!
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Petro'dan Trump'a "Gazze'ye yardım" çağrısı
        Petro'dan Trump'a "Gazze'ye yardım" çağrısı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        "Üç puan sevindirdi, orta saha düşündürdü!"
        "Üç puan sevindirdi, orta saha düşündürdü!"
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm!
        Tarım BAĞ-KUR’luları dikkat!
        Tarım BAĞ-KUR’luları dikkat!
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi