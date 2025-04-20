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        Haberler Dünyadan Taylor Swift yeniden çekilecek 'Bodyguard' filminin başrolüne çok yakın - magazin haberleri

        Taylor Swift yeniden çekilecek 'Bodyguard' filminin başrolüne çok yakın

        Whitney Houston ve Kevin Costner'ı beyazperdede buluşturan, 1990'lara damga vuran ikonik film 'Bodyguard' yeniden çekiliyor. Başrol için pop yıldızı Taylor Swift ile anlaşmanın eşiğine gelindi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 11:31 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:31
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        Taylor Swift'in dünyanın en büyük pop yıldızlarından biri olan Whitney Houston'ın bir zamanlar rol aldığı ve bir klasiğe dönüşen filmin yeniden çevriminde başrol oynaması gündemde.

        ABD basınına göre; Taylor Swift, 1992 yapımı Whitney Houston klasiği 'Bodyguard'ın yeniden çevriminde başrolü oynamak için 'anlaşmaya çok yakın'.

        Taylor Swift

        Kevin Costner ile Whitney Houston'ın başrollerini paylaştığı 1990’lı yılların efsane filmi 'Bodyguard', yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken, Warner Bros’un yapımcılığını üstlendiği projede, başrol için pop yıldızı Taylor Swift’in adı öne çıktı. Yeni versiyonun müziklerinde Swift’in katkıda bulunacağı belirtildi.

        Başrole eşlik edecek 'koruma' rolü için Brad Pitt, Ben Affleck, Tom Cruise ve Swift’in sevgilisi Travis Kelce'nin adı geçiyor.

        Filmin yönetmen koltuğunda, Taylor Swift'in 2023'teki konser filmi 'Taylor Swift: The Eras Tour'un yönetmeni olan Sam Wrench'in oturması için resmen anlaşma imzalandığı öğrenildi.

        Whitney Houston, 2012'de hayatını kaybetti.

        1992 yapımı filmde, ölüm tehditleri aldığı için 'Frank' (Kevin Costner) adında bir korumayla anlaşan pop yıldızının, korumasına aşık olmaya başlaması anlatılıyordu. Filmin en çok satan müzikleri arasında 'I Will Always Love You' ve 'I'm Every Woman' gibi hit parçalar da yer alıyordu. Whitney Houston’ı beyazperdeye taşıyan film hasılat rekorları kırmış ve filmin kendisinden çok şarkıları unutulmazlar arasına girmişti.

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        #Taylor Swift
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        #Bodyguard
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