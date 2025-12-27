Habertürk
        Haberler Dünya Tayvan açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Tayvan açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem

        Tayvan açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 19:26 Güncelleme: 27.12.2025 - 19:26
        Tayvan açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem
        Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan ili açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yilan il merkezinin 32,3 kilometre doğusu olan deprem, 72,8 kilometre derinlikte kaydedildi.

        7 büyüklüğündeki sarsıntı, Yilan ilinin yanı sıra Ada'nın kuzey, doğu ve batı kıyısındaki yerleşimlerde yoğun hissedildi.

        Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.

