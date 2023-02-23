Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Tayvan'dan turizm hamlesi: Ülkeye gelen yabancı turistlere 3 bin lira verecek

Tayvan, pandemi sonrası seyahat sektörünü canlandırmak amacıyla bu yıl 500 bin turiste nakit ya da indirim sunacak.

Tayvan'dan turizm hamlesi: Ülkeye gelen yabancı turistlere 3 bin lira verecek
HABERTURK.COM

Tayvan, pandemi sonrası seyahat sektörünü canlandırmak ve harcamaları arttırmak amacıyla bu yıl 500.000 turiste nakit ya da indirim teşviki sunacak.

Her bir turist için 5 bin NTD (yaklaşık 3105 TL) değerindeki teşvikler, yurt dışından gelen turistleri çekmek için 5,3 milyar yeni Tayvan dolarına denk gelen bir paketin parçası olarak Perşembe günü açıklandı.

Herhangi bir uygunluk şartı olup olmadığı ya da kişilerin nasıl seçileceği gibi bazı ayrıntılar henüz mevcut değil ancak yetkililer yaptıkları açıklamada paranın elektronik olarak ya da konaklamada indirim olarak dağıtılabileceğini söyledi.

Bloomberg'ün haberine göre Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı departman müdürü Lin Fu-shan bir basın toplantısında "Uluslararası turistlerin Tayvan'a gelmesi için çabaları hızlandırmayı ve genişletmeyi umuyoruz" dedi.

Harcama planında ayrıca seyahat acentelerine en az 8 turistten oluşan gruplar için 10 bin Yeni Tayvan Doları, en az 15 turistten oluşan gruplar için ise 20 bin Yeni Tayvan Doları verilmesi önerisi de yer alıyor.

Tayvan Turizm Bürosu'na göre, pandemiden önce turizm Tayvan'ın gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık %4'ünü oluşturuyordu. Ancak Tayvan'ın virüsü kontrol altına almak için sınırlarını kapatması ve karantina kuralları uygulaması nedeniyle ziyaretler neredeyse durma noktasına geldi.

Tayvan, bu ay sınırlarını Hong Kong ve Makao'dan gelen bireysel gezginlere yeniden açmak da dahil olmak üzere ziyaretçileri karşılamak için bazı adımlar attı. Ulaştırma Bakanı Wang Kwo-tsai daha önce yaptığı açıklamada, hükümetin bu yıl 6 milyon turist çekmek istediğini söyledi. Tayvan Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen Ekim ayında yeniden açıldıktan sonra Tayvan 2022 yılında yaklaşık 900 bin turist çekti.

* Haberin görseli Reuters'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

James Webb Uzay Teleskobu uzak evrende 6 büyük galaksi keşfetti
DÜNYA James Webb 6 büyük galaksi keşfetti
Venedik kanallarında kuraklık alarmı
DÜNYA Venedik kanallarında kuraklık alarmı
Keşfedilen deprem kapıları doğru deprem tahminleri yapmamızı sağlayabilir
DÜNYA Depremin boyutunu etkileyen 'deprem kapıları'
Belarus Dışişleri Bakanı Makei'in ölümüne yönelik yeni iddialar
DÜNYA Belarus Dışişleri Bakanı'nın ölümüne dair yeni iddia
Japonya, İmparator Naruhito'nun 63. doğum günü kutlamaları için sokaklarda
DÜNYA Japonya, İmparator'un doğum günü için sokaklarda
Pentagon, casus balonun pilotlar tarafından çekilmiş yakın plan görüntüsünü paylaştı
DÜNYA Casus balonun yakın plan görüntüsü paylaşıldı
Rusya: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Putin ile ilgili açıklamasını "saçma" olarak nitelendirdi
DÜNYA Rusya'dan Blinken'a yanıt: Hastalıklı ve saçma bir ...
Kar fırtınası alarmı: Son 30 yılın zirvesine çıkması bekleniyor!
DÜNYA Kar fırtınası alarmı: Son 30 yılın zirvesine çıkması ...
Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem
DÜNYA Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem
Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Önal, Ukrayna özel oturumunda konuştu
DÜNYA Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Önal, Ukrayna özel ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.