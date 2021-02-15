Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaTaziye sonrası 856 nüfuslu mahalleye karantina - Haberler
ABONE OL

Kayseri'de toplu cenaze namazı ve taziyeden sonra bir mahalleye karantina

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde toplu kılınan cenaze namazı ve taziye ziyareti ardından 20 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı mahalle karantinaya alındı

Taziye sonrası 856 nüfuslu mahalleye karantina - Haberler
DHA

Yeşilhisar'da 856 nüfuslu Kayadibi Mahallesinde, 15 gün önce Zeynep Arı, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, toplu cenaze namazı ve taziye ziyareti sonrası mahallede çok sayıda kişi yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle çeşitli hastanelere başvurdu.

20 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca mahalle, 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Jandarma, mahalle girişinde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışlara izin vermedi. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri mahallede çalışma başlatırken, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Mavi bültenle aranıyorlardı! 3 Yeni Zelandalı Reyhanlı'da yakalandı
GÜNDEMMavi bültenle aranıyorlardı! 3 Yeni Zelandalı ...
Son dakika: İstinat duvarı evin üzerine çöktü! - Haberler
GÜNDEMİstinat duvarı evin üzerine çöktü!
PKK'YA LANET! Son dakika... Şemdinli'de PKK lanetlendi!
GÜNDEMŞemdinli'de PKK lanetlendi!
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Uygur Türkleri açıklaması
GÜNDEMSoylu'dan Uygur Türkleri açıklaması
Son dakika haberi Şırınga çikolatadan ölümde yeni gelişme! 6 kişi için...
GÜNDEMŞırınga çikolatadan ölümde yeni gelişme! 6 kişi için.. ...
Gelir İdaresi Başkanlığı 280 personel alımı yapacak! GİB personel alımı başvuru şartları neler?
GÜNDEMGelir İdaresi Başkanlığı personel alımı yapacak!
Eşini bulana 100 bin lira ödül verecek
GÜNDEMEşini bulana 100 bin lira ödül verecek
Son dakika haberi Berberoğlu'ndan ret kararına karşı itiraz
GÜNDEMBerberoğlu'ndan ret kararına karşı itiraz
Gara nerede? Pençe Kartal-2 Harekatı'nın gerçekleştiği Gara Bölgesi'nin haritadaki yeri
GÜNDEMGara bölgesi nerede?
Çiftçiler isyan etti: Keyif için yapıyorlar
GÜNDEMÇiftçiler isyan etti: Keyif için yapıyorlar