Hidayet Türkoğlu’ndan 6 Şubat mesajı!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesindeki mesajında Türkoğlu, "6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 11 ilimizi derinden etkileyen depremler, üzerinden geçen zamana rağmen hafızalarımızdaki yerini ve yüreklerimizdeki acısını korumaktadır. On binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz bu büyük felaket, milletçe yaşadığımız en ağır sınavlardan biri olarak tarihe geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Depremin ardından ortaya konan dayanışma ruhu, zor zamanlarda nasıl kenetlendiğimizi bir kez daha göstermiştir. Basketbol camiası olarak o günden bu yana sorumluluğumuzu ve bu acının unutulmaması gerektiğini daima hatırlıyoruz.

6 Şubat 2023 deprem felaketlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."