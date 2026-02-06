Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Hidayet Türkoğlu’ndan 6 Şubat mesajı! - Basketbol Haberleri

        Hidayet Türkoğlu’ndan 6 Şubat mesajı!

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenleri andı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 10:26 Güncelleme: 06.02.2026 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hidayet Türkoğlu'ndan 6 Şubat mesajı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma mesajı yayımladı.

        Federasyonun internet sitesindeki mesajında Türkoğlu, "6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 11 ilimizi derinden etkileyen depremler, üzerinden geçen zamana rağmen hafızalarımızdaki yerini ve yüreklerimizdeki acısını korumaktadır. On binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz bu büyük felaket, milletçe yaşadığımız en ağır sınavlardan biri olarak tarihe geçmiştir." ifadelerini kullandı.

        Türkoğlu, mesajında şunları kaydetti:

        "Depremin ardından ortaya konan dayanışma ruhu, zor zamanlarda nasıl kenetlendiğimizi bir kez daha göstermiştir. Basketbol camiası olarak o günden bu yana sorumluluğumuzu ve bu acının unutulmaması gerektiğini daima hatırlıyoruz.

        6 Şubat 2023 deprem felaketlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bu acıya yürek dayanmaz, babası 7 yaşındaki kızının tabutunu böyle taşıdı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul çıkışında servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu, memleketi Zonguldak'ta gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.Kaza, dün Gebze Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Bilgi İlkokulu önünde meydana geldi. 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        ABD-İran görüşmesi bugün Umman'da
        ABD-İran görüşmesi bugün Umman'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! 2 kişi hayatını kaybetti
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! 2 kişi hayatını kaybetti
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Güne zinde başlamanın sırrı bu alışkanlıklarda saklı
        Güne zinde başlamanın sırrı bu alışkanlıklarda saklı