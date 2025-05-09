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        Haberler Gündem Politika TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan: Kan ve kin devri kapanmıştır | Son dakika haberleri

        TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan: Kan ve kin devri kapanmıştır

        Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili olarak sosyal medyadan paylaşımda bulunan TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan "kan ve kin devri kapanmıştır" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 17:29 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:38
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        'Kan ve kin devri kapanmıştır'
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        TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun.

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        #PKK silah bırakma
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