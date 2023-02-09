TBMM'de OHAL oylaması

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ili vurdu. Meclis, afet bölgesi ilan edilen 10 il için olağanüstü hal ilan edilmesi için toplandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan Meclis'te OHAL oylaması yapılması için Genel Kurul düzenlendi. Meclis Başkanı Şentop'un konuşması sonrası milletvekilleri bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, ölenler için Fatiha okundu.

Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde 3 ay süreyle ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan OHAL kararı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. OHAL ilanı Genel Kurul'da oylanıyor.

FUAT OKTAY MECLİS'E BİLGİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Yaşadığımız bu büyük afette göçük veya yıkım sonucu an itibari ile 14 bin 351 kişi hayatını kaybetmiş, 63 bin 794 kişi yaralanmıştır. Geçici barınma ihtiyacının karşılanması için bölgede 100 binin üzerinde çadır kurulmuş ve 1 milyon 255 bin battaniye gönderilmiştir" dedi.

Oktay, "Türkiye geneli yol ağımızda ana arterlerin hepsi ulaşıma açıktır. Dün itibariyle tüm afet bölgesine kontrollü şekilde elektrik verilebilmektedir" bilgisini verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan OHAL kararında; Anayasa'nın 119'uncu maddesine atıfta bulunularak, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis illerinde 8 Şubat Çarşamba günü saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmiştir" denildi.

151 VEKİLİN OYU ARANIYOR

OHAL kararının, Anayasa ve TBMM İç Tüzük gereği en acil şekilde Genel Kurul'un onayına sunulması gerekiyor. Deprem nedeniyle milletvekillerinin bölgelerde görevli olmaları da dikkate alınarak, kararın yarın Genel Kurul'un onayına sunulması planlandı. OHAL için Meclis'te nitelikli çoğunluk aranmıyor ancak karar yeter sayısı için 151 vekilin oyu aranacak.

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