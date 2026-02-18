Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem TBMM Genel Kurulu'nda, 'Milli Parklar Kanunu' teklifi görüşmelerine başlandı

        TBMM Genel Kurulu'nda, 'Milli Parklar Kanunu' teklifi görüşmelerine başlandı

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' üzerine görüşmeler başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 01:12 Güncelleme: 18.02.2026 - 01:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Milli Parklar Kanunu' teklifi görüşmelerine başlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        TBMM Genel Kurulu, 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

        Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakikalık konuşmalar, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmeleri ve siyasi partilerin TBMM Başkanlığına sunduğu önergelerin ardından teklife geçildi. Teklifin 1'nci bölümü üzerine yapılan görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Adan, birleşimi 18 Şubat Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı.

        MİLLİ PARKLARDA EKOLOJİK DENGELERİ BOZANLARA 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS

        Teklife göre; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü yerlerde görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilecek. Döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye miktarını 5 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Söz konusu kanun kapsamında el konulan bütün yapı ve tesisler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce derhal yıkılacak veya ihtiyaç görüldüğü takdirde değerlendirilecek. Milli parklarda, tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değerini bozanlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Milli parklara giriş ücretini ödemeden giriş yaptığı tespit edilenlere giriş ücretinin 14 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        "İnanan insan yalnız değildir

        'Bekir Köse ile Ramazan Geceleri', SHOW TV'de başlıyorYalnızca bilgi veren değil; aynı zamanda gönüllere dokunarak, düşündüren samimiyet ve içtenlikle şekillenen 'Bekir Köse ile Ramazan Geceleri' Ramazan ayı boyunca canlı yayınla saat 00.15'te SHOW TV'de yayınlanacak. Bekir Köse, 'Bekir Köse ile Ram...
        #HABER
        #TBMM
        #son dakika
        #son dakika haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        "Galatasaray tarihi için önemli bir gece!"
        "Galatasaray tarihi için önemli bir gece!"
        "Muhteşem bir ikinci yarı"
        "Muhteşem bir ikinci yarı"
        Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor!
        Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        ABD basını: F-22'ler bölgeye sevk edildi
        ABD basını: F-22'ler bölgeye sevk edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        Yeni sahte gelin çetesi
        Yeni sahte gelin çetesi
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi