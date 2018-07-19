TBMM komisyonları üyeliklerine yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. AA'nın haberine göre, Genel Kurulun 16 Temmuz tarihli 6. birleşiminde yapılan seçim sonucunda, Anayasa Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Başkanvekilliğine Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Sözcülüğe Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Katipliğe Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz getirildi.
Adalet Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Başkanvekilliğine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Sözcülüğe Konya Milletvekili Gülay Samancı, Katipliğe Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur seçildi.
Milli Savunma Komisyonunun Başkanı AK Parti'den Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Başkanvekili Bursa Milletvekili Refik Özen, Sözcüsü İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Katibi ise Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu oldu.
İçişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Başkanvekilliğine Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Sözcülüğe İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, Katipliğe Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel seçildi.
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Başkanvekilliğine Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Sözcülüğe Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Katipliğe İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı getirildi.
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun Başkanı AK Parti'den İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Başkanvekili Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Sözcüsü Konya Milletvekili Orhan Erdem, Katibi ise Sinop Milletvekili Nazım Maviş oldu.
Çevre Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Başkanvekilliğine Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Sözcülüğe Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Katipliğe Ankara Milletvekili Barış Aydın getirildi.
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Başkanvekilliğine Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Sözcülüğe Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Katipliğe Erzincan Milletvekili Burhan Çakır seçildi.
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun Başkanı AK Parti'den Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Başkanvekili İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Sözcüsü Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Katibi ise Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan oldu.
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Başkanvekilliğine İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Sözcülüğe Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Katipliğe Bursa Milletvekili Zafer Işık seçildi.
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Başkanvekilliğine Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Sözcülüğe Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Katipliğe İstanbul Milletvekili İffet Polat getirildi.
Dilekçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, Sözcülüğe Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Katipliğe Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü seçildi.
Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Sözcülüğe Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, Katipliğe İstanbul Milletvekili Şirin Ünal getirildi.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, Sözcülüğe Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Katipliğe Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı seçildi.
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Başkanvekilliğine Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Sözcülüğe Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Katipliğe Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş getirildi.
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, Başkanvekilliğine Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Sözcülüğe Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Katipliğe İstanbul Milletvekili Zeynel Özen seçildi.
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Başkanvekilliğine Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Başkanvekilliğine Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Sözcülüğe Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülendar Açanal getirildi.
Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Başkanvekilliğine Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Sözcülüğe Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Katipliğe İstanbul Milletvekili Serkan Bayram seçildi.
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