Haberler Gündem TBMM personal alımı kura çekimi 2023: TBMM 250 personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TBMM 250 personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? TBMM'de istihdam edilecek 250 personel alımı kura çekimi hakkında araştırmalar başladı. 22-27 Kasım tarihleri arasında başvuruların alınması sonrasında kura çekimi için sorgulamalar sürüyor. Noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek personel alımı hakkında güncel bilgileri sizlerle paylaştık. İşte 2023 TBMM işçi/personel alımı başvuru şartları ve tarihleri... Habertürk Giriş: 28.11.2023 - 12:37 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:37 facebook

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TBMM personel alımı başvuruları 27 Kasım itibarıyla tamamlandı. Başvurular sonrasında kura çekimi detaylarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Meclisin personel ihtiyacını karşılamak üzere "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda sürekli işçi statüsünde 250 personel alımı kura çekimi için tarihi açıklandı. İşte TBMM personel alımı hakkında merak edilenler...

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TBMM PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI 12 Aşçı, 17 Bahçıvan, 35 Bulaşıkçı, 1 Çatı işçisi, 3 Dönerci, 2 Döşemeci, 3 El Dekor Süslemeci, 1 Antrenör, 74 Garson, 4 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, 2 İnşaat Boyacısı, 3 Kebapçı, 4 Kuaför, 1 Metal doğramacı, 2 Pastacı, 3 Pideci, 1 Pizzacı, 4 Resepsiyon Görevlisi, 2 Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme), 18 Şoför, 8 Taşıma İşçisi, 50 Temizlik İşçisi olmak üzere 22 kadro için sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.