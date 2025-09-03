TBMM, sınavla personel alacak

TBMM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, "kıdemli ağ ve siber güvenlik uzmanı", "kıdemli yazılım geliştirme uzmanı", "kıdemli sistem uzmanı", "sistem uzmanı" ve "yazılım geliştirme uzmanı" unvanlarında birer personel alınacak.

Meclis'te yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınava, 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının yüzde 70'i ile son 5 yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde 30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday çağrılacak. KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı, ilgili düzenleme gereği 70, yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecek.

BAŞVURULAR 1-15 EYLÜL TARİHLERİNDE

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 5 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek.