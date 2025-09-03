Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel TBMM, sınavla personel alacak | Son dakika haberleri

        TBMM, sınavla personel alacak

        Meclis, sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucunda başarı sırasına göre 5 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 19:10 Güncelleme: 03.09.2025 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM, sınavla personel alacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, "kıdemli ağ ve siber güvenlik uzmanı", "kıdemli yazılım geliştirme uzmanı", "kıdemli sistem uzmanı", "sistem uzmanı" ve "yazılım geliştirme uzmanı" unvanlarında birer personel alınacak.

        Meclis'te yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınava, 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının yüzde 70'i ile son 5 yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde 30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday çağrılacak. KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı, ilgili düzenleme gereği 70, yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecek.

        REKLAM

        BAŞVURULAR 1-15 EYLÜL TARİHLERİNDE

        Sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 5 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek.

        Başvurular 1-15 Eylül tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek. Posta yoluyla yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra ulaşan ve eksik belge bulunan başvurular dikkate alınmayacak.

        Başvuruya ilişkin genel ve özel şartlar ile başvuru formu ve pozisyonlar itibarıyla istenilen belgelere "https://www.tbmm.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

        Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak TBMM'nin internet sitesinde ilan edilecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Borsadaki düşüş devam eder mi?
        Borsadaki düşüş devam eder mi?
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller