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TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya başkanlığında toplandı. Kaya, yaşlıların yaşlılığının aynı olmadığını belirterek, biyolojik yaş ile psikolojik yaşın net şekilde ayrılmasının önemine işaret etti

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı
Yaşlıların sorunları TBMM Komisyonu'nda
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AA

Türkiye'de 65 yaş üstü kişilerin tecrübelerinden çok fazla yararlanılamadığını vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Medeniyet olarak bilgeliği yaşlılıkla simgeleyen bir kültüre sahibiz. Yaşlılığı yaş olarak algılamak tarih boyu insanlığa ışık tutan bilim adamlarına, filozoflara, mimarlara, mühendislere, tabiplere ve daha nicelerine haksızlık olur. Mimar Sinan Selimiye Camisi'ni bitirdiğinde herhalde 80'li yaşlardaydı. Aziz Sancar'ın Nobel ödülü aldığı yaş 69'dur. 'Gençlik öğrenme, yaşlılık uygulama dönemidir' sözü de bunu çok iyi anlatmaktadır. Asıl yaşlılık, aklımızı kullanmayı bıraktığımızda başlar."

"HER YAŞ GRUBUNDAN İNSANA FAYDA SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORLAR"

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger komisyon üyelerine, yürüttükleri faaliyetlerle ilgili sunum yaptı.

Dülger, öğrenen bireyden, öğrenen topluma dönüşme hedefiyle bireyin bilgi, şuur ve yetkinliklerini geliştirerek insanların kalkınmasında sorumluluk almasını desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu anlamda Genel Müdürlüğün vizyonunu mümkün olduğunca geniş tuttuklarını ifade eden Dülger, "Hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde ve herkes için eğitimi hedefledik. Bu amaçla Türkiye genelinde 998 halk eğitim merkezimiz, 29 olgunlaşma enstitümüz var. Bu kurumlarımız bireylerin gelişimi bakımından ara tatil, yaz tatili gibi aralıkları düşünmeden yıl boyunca her yaş grubundan insana fayda sağlama gayreti ile çalışıyorlar." diye konuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Lütfi Aydın da kurumun yaşlılara yönelik faaliyetlerini anlattı.

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