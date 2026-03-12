Canlı
        TCDD otla mücadele kapsamında ilaçlama yapacak | Son dakika haberleri

        TCDD otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Sincan-Polatlı-Konya, Polatlı-Eskişehir-Bozüyük-Pamukova ve Kayaş-Sivas hatları üzerindeki gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:52 Güncelleme:
        TCDD otla mücadele kapsamında ilaçlama yapacak

        Sakarya Valiliği'nden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü'nün bildirisine göre yapılan açıklamada, mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu, belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

        Açıklamada, "11 Mart-6 Nisan tarihlerinde Sincan-Polatlı-Konya, Polatlı-Eskişehir-Bozüyük-Bilecik-Pamukova ve Kayaş-Sivas hat kesimleri arasındaki gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır. Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihinden itibaren 15 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

