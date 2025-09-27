Habertürk
Habertürk
        TCMB Başkanı Fatih Karahan Meclis'te sunum yapacak

        TCMB Başkanı Fatih Karahan Meclis'te sunum yapacak

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 7 Ekim'de sunum yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 11:43 Güncelleme: 27.09.2025 - 11:43
        TCMB Başkanı Karahan Meclis'te sunum yapacak
        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 7 Ekim'de toplanacak Komisyonda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

        Karahan'ın, toplantıda, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

        TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor.

