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        Haberler Ekonomi Para TCMB Başkanı Karahan: Sıkı duruş piyasalara hızlı yansıdı - Para Haberleri

        "Sıkı duruş piyasalara hızlı yansıdı"

        TCMB Başkanı Fatih Karahan, Finansal İstikrar Raporu'nda yer alan değerlendirmesinde "Sıkı para politikası duruşumuz ve makroihtiyati politikalar finansal piyasalara hızlı ve etkili bir şekilde yansımaktadır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:14
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        "Sıkı duruş piyasalara hızlı yansıdı"
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        Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılının ilk Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı.

        Raporun TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından kaleme alınan önsözünde "Enflasyonla mücadele kapsamında uygulamakta olduğumuz sıkı para politikasına ek olarak parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla aldığımız makroihtiyati önlemler de finansal koşulların sıkılaşmasına katkı vermektedir. Makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesi kapsamında menkul kıymet tesisi uygulamasını yürürlükten kaldırırken, kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürmekteyiz. Önümüzdeki dönemde de piyasa mekanizmasının etkinliğini artıracak ve makro finansal istikrarı sürdürecek adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

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        "TL'YE OLAN İLGİ ARTIYOR"

        Sıkı para politikası duruşu ve makroihtiyati politikaların finansal piyasalara hızlı ve etkili bir şekilde yansıdığını belirten Karahan değerlendirmesine şöyle devam etti:

        "Türk Lirası kredi faizlerinin geldiği seviye iç talepteki dengelenme sürecine katkı verirken, yabancı para kredilerde son dönemde büyüme göze çarpmaktadır. Yabancı para kredilerin gelecek seyrinin finansal sistemde oluşturabileceği riskleri azaltmak amacıyla bu kredileri de büyüme sınırı düzenlemesine dâhil ettik.

        Türk Lirası mevduat faizlerinin seviyesi tasarrufları teşvik ederek Türk Lirasına olan ilgiyi artırmaktadır. Bunun bir yansıması olarak kur korumalı hesaplarda düşüş sürerken, nisan ayından itibaren yabancı para mevduat hesaplarında kayda değer bir gerileme gözlenmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, mevduat kompozisyonunda Türk Lirasının payı önemli ölçüde artmıştır.

        Bu süreçte politikalara artan güven ve olumlu beklentilerle birlikte ülke risk priminde de belirgin bir iyileşme kaydedilmiştir. Reel sektör ve bankacılık sektörü vadesi gelen dış borçlarını yüksek oranlarda yenilemiştir. Finansal koşullardaki sıkılaşmanın bankacılık sisteminin aktif kalitesine yansıması ise sınırlı olmuştur. Bankacılık sisteminin güçlü likidite ve sermaye yapısı, finansal istikrarın sürmesine katkı sağlamaya devam edecektir."

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