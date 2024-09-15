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        Haberler Bilgi TCMB faiz toplantısı Eylül 2024: Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        TCMB faiz toplantısı Eylül 2024: Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı faiz toplantısı için bekleyiş başladı. Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi kadar, Para Politikası Kurulu'nun faiz konusunda nasıl bir tutum izleyeceği de merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 50'de sabit tutulmasına karar vermişti. İşte 2024 TCMB Eylül ayı faiz toplantısının gerçekleşeceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 20:46 Güncelleme: 15.09.2024 - 20:46
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        Merkez Bankası faiz toplantısı için geri sayım sürüyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı, döviz, altın ve borsa yatırımcıları tarafından yakından takip edilecek. Morgan Stanley faizde bu yıl değişiklik beklemediğini belirtti. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte detaylar...

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        MERKEZ BANKASI 2024 EYLÜL FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Merkez Bankası Eylül faiz kararını 19 Eylül 2024 tarihinde açıklayacak.

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        MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

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        Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken, ikinci çeyrek ortalamasının altında kaldığı belirtilen duyuruda, "Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmektedir. Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. " ifadelerine yer verildi.

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